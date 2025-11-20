Eteläafrikkalainen juoksijasuuruus Caster Semenya kokee, että urheilussa yleistynyt naisten sukupuolitestaus johtuu miesten vallanhimosta.
Kaikkien yleisurheilun MM-kilpailuihin viime vuonna osallistuneiden naisurheilijoiden täytyi tehdä sukupuolitesti. Myös Kansainvälinen hiihtoliitto FIS ja nyrkkeilyn kansainvälinen lajiliitto World Boxing ovat päättäneet ottaa naisten sukupuolitestit käyttöön.
Ruotsin yleisradioyhtiö SVT on haastatellut aiheesta Caster Semenyaa, 800 metrin kaksinkertaista olympiavoittajaa ja kolminkertaista maailmanmestaria. Eteläafrikkalaisen sukupuolta kyseenalaistettiin hänen juoksijauransa aikana ja joka joutui myös alentamaan testosteroniarvojaan lääkityksellä saadakseen kilpailla.
SVT raportoi Semenyan olevan urheilun sukupuolitesteistä raivoissaan.
– Rehellisesti sanoen tämä on hölynpölyä. Me kaikki tiedämme, että sukupuolitestaus on laitonta joissakin maissa, hän kommentoi ja SVT huomautti, että näin on esimerkiksi Norjassa.
– Minusta se herättää kysymyksen: Mitä ajattelette johtajina, kun otatte käyttöön joukon sääntöjä, jotka ovat joissakin maissa laittomia? Semenya jatkoi.
"Pitäisi synnyttää ja laittaa ruokaa"
Lajiliitoista on ilmaistu halua suojella naisten urheilua.