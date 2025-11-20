– Rehellisesti sanoen tämä on hölynpölyä. Me kaikki tiedämme, että sukupuolitestaus on laitonta joissakin maissa, hän kommentoi ja SVT huomautti, että näin on esimerkiksi Norjassa.

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT on haastatellut aiheesta Caster Semenyaa, 800 metrin kaksinkertaista olympiavoittajaa ja kolminkertaista maailmanmestaria. Eteläafrikkalaisen sukupuolta kyseenalaistettiin hänen juoksijauransa aikana ja joka joutui myös alentamaan testosteroniarvojaan lääkityksellä saadakseen kilpailla.

– Miltä? Keneltä? Ovatko naiset, joilla on joitakin eroavaisuuksia, muka uhka? Ei ole mitään vaarallista, olemme nostamassa urheilua ja ihmiskuntaa, Semenya sanoi.

– Tällaista tapahtuu, koska miehet haluavat ottaa vallan. Ei ole kyse naisten sarjojen suojelemisesta. Ei! Jos siitä olisi kyse, voisimme istua alas ja keskustella, mutta nyt otetaan käyttöön sääntöjä, jotka miehet ovat laatineet kauan sitten päästäkseen eroon naisista, jotka ovat vahvoja ja maskuliinisia.