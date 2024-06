Huuhkajat-tähti lataa tylyn piikin Cristiano Ronaldolle

Robert Ivanov on Ronaldon puuttumisesta harmissaan. Huuhkajien huipputopparilla on suuri arvostus 39-vuotiasta supertähteä kohtaan, mutta näkee Portugalin olevan myös pahempi vastustaja ilman häntä.

– Portugali pelaa kuitenkin joukkueena paremmin ilman häntä, eli meille tulee vaikeampi peli. Siellä on 11-20 muuta isoa pelaajaa, jotka pelaavat Euroopan parhaissa sarjoissa. Haastetta on siis ihan tarpeeksi.

Suomi on silloin samassa lohkossa Englannin, Irlannin ja Kreikan kanssa.

– Kaksi maaottelua hienoja vastustajia vastaan. Itselle nämä ovat aina isoja juttuja ja on hienoa tulla tänne.

– Kansojen liigaa ajatellen tämä on hyvää valmistautumista. Maaottelut ovat kuitenkin aina kovia pelejä. Vuosien varrella pienemmät maat ovat ottaneet isoja kiinni. Ideaalisessa tilanteessa nämä olisivat olleet valmistavia pelejä EM-kisoja varten, mutta tällaista tämä on. Tosi kiva päästä pelaamaan näin isoja maita vastaan.

Henkisesti vaikea kausi takana

– Olo on helpottunut. Säilyminen oli kauden tavoite, ja yhdessä vaiheessa syksyä se tuntui mahdottomalta, kun kasassa oli viisi pistettä 12 ottelusta. Jokainen peli oli kuin pienimuotoinen finaali, Ivanov kertaa.

– Braunschweigin kaupungissa jalkapallo on uskomattoman iso juttu. Ensimmäista kertaa urallani tunnen asuvani kaupungissa, jossa merkitsee miten joukkueella menee joka viikonloppu.

– Jokainen peli on lähes loppuunmyyty ja fanit seuraavat meitä kaikkialle. Se oli pitkään henkisesti vaikea kausi, mutta muuten olen viihtynyt todella hyvin.

Uran huippu vielä saavuttamatta

– Totta kai haluaisi mennä aina eteenpäin. Urani ulkomailla on ollut vielä lyhyt, joten koen, että minulla on vielä todella paljon annettavaa. Iästäni huolimatta en näe tämän olevan vielä se ultimaattinen tasoni, vaan enemmän on annettavaa.