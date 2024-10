Huuhkajien merkittävin ongelma tapetilla – näin kommentoi tulikuuma kärkimies: "Siinä pitää parantaa"

5 maalia ja 6 maalisyöttöä 11 otteluun. Benjamin Källman on avannut uransa kolmannen kauden puolalaisen Cracovian riveissä mallikkaasti, hinaten joukkueensa maan pääsarjassa aina kärkikolmikon joukkoon.

– Se on tuntunut todella hyvältä. Varsinkin hyökkääjänä ne tehopisteet ovat aika isossa valossa, että on tuntunut todella kivalta saada niitä mukaan, Källman kertoo MTV Urheilun haastattelussa Helsingissä.

Källman, 26, siirtyi Cracoviaan vuonna 2022. Hänen ensimmäisellä kaudellaan verkko heilui kuudesti ja toisella sesongilla yhdeksän kertaa. Nyt tammisaarelaiskärjen tahti on siivittämässä häntä uransa tehokkaimpaan kauteen ulkomailla.

Merkittävä parannus tämän kauden maalitilastoissa nostaakin esiin kysymyksen siitä, että mikä on muuttunut?

– Olen kysynyt ihan samaa itseltäni! Källman naurahtaa.

– Suurin muutos on varmasti tapahtunut mentaalisesti, sillä en koe olevani fyysisesti tai teknisesti mitenkään viime kautta parempi. Nyt on vain klikannut. Tosi iso osa jalkapallosta pelataan omien korvien välissä, joten siellä se isoin kehitys on varmaan tapahtunut.

Puolan pääsarja on ollut viime vuosien aikana suosittu määränpää Veikkausliigan huippupelaajille. Saman loikan ovat tehneet muun muassa Huuhkajien alakerran avainpilarit Arttu Hoskonen, joka pelaa Källmanin kanssa Cracoviassa, sekä Robert Ivanov, joka siirtyi Warta Poznanissa vietettyjen vuosien jälkeen Saksaan.

Källman kuvailee Puolan liigaa hyvätasoisena eurooppalaisena sarjana.

– TOP5-sarjoihin on tietenkin vielä oma iso askeleensa, mutta kyllä se on iso askel Suomen sarjoista. Sanoisin, että Keski-Euroopan sarjoista se on yksi parhaista, mutta vertailu on toki vaikeaa, Källman pohtii.

– Monet ovat menneet sinne suoraan Veikkausliigasta ja onnistuneet siellä hyvin. Se on huomattu myös Puolassa, joten sen (pelaajavirran) luulisi jatkuvan samanlaisena myös jatkossa.

Källman toivoo, että vahvat näytöt Puolan pääsarjassa jatkuvat. Se voisi edesauttaa seuraavan askeleen ottamista kohti Euroopan kovimpia sarjoja.

– Jotain kiinnostusta on ollut. Sopimus minulla on vielä ensi kaudesta. Toivottavasti, jos tällainen vire ja tehoilu jatkuu, niin olisi hyvä mahdollisuus päästä eteenpäin - niin hyvään paikkaan kuin siinä vaiheessa on mahdollista, Källman sanoo.

"Siinä pitää parantaa"

Huuhkajat avasi Kansojen liiga -urakkansa kahdella vierastappiolla, kun se hävisi Kreikalle ja Englannille maalein 0–3 ja 0–2.

Vaikka tappiot lohkon kovimmista mahdollisista otteluista olivatkin jokseenkin odotettuja, nousi hyökkäyspelaamisen vaarattomuus tapetille.

Huuhkajat ei saanut kummassakaan ottelussa ainuttakaan laukausta kohti maalia, eikä samaan voi tyytyä tämän viikon kotipeleissä Irlantia ja Englantia vastaan.

– Ainahan yritetään parantaa peliä. Mielestäni Kreikka-ottelussa meidän pallollinen peli oli hyvää ja siitä löytyi hyviä asioita. Se mitä on jäänyt on maalipaikkojen luominen ja niille murtautuminen, Källman korostaa.

– Se on se isoin kehityskohde ja siinä pitää parantaa. Jalkapallopeli on iso käsite, mutta kun ne kaikki pienet asiat hiotaan kuntoon, niin kyllä ne peliesitykset siitä sitten kaikinpuolin parantuvat.

