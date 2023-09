Suomen huippulahjakkuus Lucas Bergström, 21, viikosta toiseen Valioliiga-jätin riveissä – "Mitä vain voi tapahtua"

Viikko sitten 21 vuotta täyttänyt Bergström on viettänyt jo useamman vuoden Chelsean organisaatiossa.

2:25 Näin C Moren asiantuntijat ennakoivat jalkapallokautta Valioliiga- ja La Liga -starttien alla.

Tällä kaudella pelit akatemiajoukkueen riveissä ovat kuitenkin vaihtuneet täysin toisenlaiseen haasteeseen hänen avattuaan kauden kaikki neljä Valioliiga-ottelua ja yhden Liigacupin ottelun Chelsean edustusjoukkueen penkillä.

– Olen toki aiemmin treenannut edustusjoukkueen kanssa ja matkustellut mukana kolmosveskarina, mutta silloin olen lähinnä tehnyt vain alkulämmöt ja istunut sitten pelin ajan penkillä, Bergström kertoo MTV Urheilulle.

– Nyt se on ollut hieman erilaista, kun siinä on se oikea mahdollisuus päästä kentälle. Haluaisinkin toki pelata, mutta tämä on ollut hieno mahdollisuus ja steppi eteenpäin. Silloin kun on penkillä, voi mitä vain tapahtua.

Liian suuria odotuksia Bergström ei kuitenkaan uudenlaisille ottelupäivilleen ole asettanut. Vaikka Kepa Arrizabalagan lainasiirto Real Madridiin nosti Turun Palloseuran kasvatin nokkimisjärjestyksessä Chelsean kakkosvahdiksi, on siitä vielä matkaa tolppien väliin. Joukkueen ykköstorjuja Robert Sanchezille pitäisi käytännössä sattua jotain, jotta Bergström heitettäisiin kehiin.

– Totta kai on aina oltava valmiina, ja olenkin aina valmiina, mutta sitä skenaariota on vaikea piirtää etukäteen päässä. Jos se tapahtuu, niin sitten pitää vain reagoida ja sopeutua. Se tilaisuus tulee kuitenkin aina puskista. Prosentuaalisesti maalivahtia joudutaan vaihtamaan kuitenkin niin harvoin, Bergström toteaa.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Valmiuttaan Bergström väläytteli kesän aikana Chelsean harjoituskaudella. Suomalaislahjakkuus pelasi lontoolaisjoukkueen Yhdysvaltain kiertueella viidestä ystävyysottelusta kahdessa. Kummallakin kertaa hän piti maalinsa puhtaana ja toivoi tehneensä vaikutuksen joukkueen uuteen manageriin Mauricio Pochettinoon.

– Se oli hyvä reissu. Pelasimme eri stadioneilla kiertäessämme maan Itärannikkoa. Pääsimme tapaamaan faneja eri paikoista. Futiskulttuuri Yhdysvalloissa on iso, ja myös Chelsea-faneja löytyy joka nurkasta. Se oli hienoa nähdä, Bergström muistelee.

– Sitten pääsimme toki sopeutumaan Pochettinon pelifilosofiaan ja tutustumaan hänen mukanaan tulleeseen uuteen maalivahtivalmentajaan Toni Jimeneziin. Siinä oppii aina uutta. Preseason meni omalta kohdaltani todella, todella hyvin.

Hieman ennen kuluvan maajoukkuetauon alkua Bergström sai Yhdysvalloista muitakin tuliaisia kuin onnistuneen harjoituskauden. Chelsea hankki elokuun lopussa nimittäin uuden maalivahdin, MLS:stä saapuneen serbitalentin Djorde Petrovicin, joka on tullut Bergströmin vierelle Chelsean penkillä.

Petrovicin lisäksi ovi on käynyt Stamford Bridgellä tiuhaa tahtia. Chelsea on hankkinut kesällä yli kymmenen uutta nimeä, minkä lisäksi lukuisat viime kauden runkopelaajat kaupattiin eteenpäin.

Bergströmiä tilanne ei ole kuitenkaan hetkauttanut. Suomalaisvahti luottaa seuran pitkän tähtäimen projektiin, vaikka alkukausi onkin ollut tulosten valossa kehno.

Juttu jatkuu kuvan alla.

– Omissa silmissäni se ei tunnu mitenkään kummalliselta. Se on osa jalkapalloa. Pelaajia menee ja tulee, nyt vain vähän normaalia nopeammin. Muut oppii kuitenkin tuntemaan aika nopeasti.

Kaikki hankinnat ovat olleet myös lähtökohtaisesti nuoria ja lupaavia. Chelsean edustusmiehistön keski-ikä on jalkapallosivusto Transfermarktin mukaan vain 23,1 vuotta, tehden siitä vertailussa Valioliigan nuorimman joukkueen. Uusia hankintoja on kiinnitetty seuraan myös pitkin sopimuksin, viestien seuraomistajien tavoitteesta investoida tulevaisuuteen.

– Tämä on pitkä projekti, jonne tähdätään. Sopimuksen pituudetkin sen periaatteessa kertovat. Jätkät ymmärtävät kaikki toisiaan hyvin, kun ovat nuoria. Kaikki ovat pelanneet huipputasolla futista, mutta pelejä siellä ei ole vielä satoja vyöllä, mikä tekee tilanteesta hieman erilaisen.

– Tulokset liigassa eivät ehkä ole sitä vielä osoittaneet, mutta olemme tulleet hyvin yhteen. Meillä on hyvä, nuori jengi kasassa. Thiago Silva, Raheem Sterling ja pidempään Chelseassa olleet hahmot kuten Reece James tuovat puolestaan kokemusta. Meidän on vain jatkettava ja uskottava siihen mitä teemme. Pelejä on voitettava, se on tietysti vaatimus.

Bergströmillä ei ole epäilystäkään siitä, etteikö aiemmin Tottenhamia ja Paris Saint-Germainia valmentanut argentiinlaisluotsi Pochettino saisi ryhmää pian raiteilleen.

– Hän on tosi hyvä koutsi. Hänelle on helppo mennä puhumaan mistä vain, oli murheita tai mitä tahansa. On paljon taktisia ja filosofisia asioita, ja monet pienet yksityiskohdat ovat todella tärkeitä, Bergström kuvailee.

Uutta lainasiirtoa ei tullut

Viime kaudella Chelsea lähetti Bergströmin lainalle Englannin Ykkösliigaan, Peterborough Unitedin riveihin. Kyseessä oli 205-senttisen suomalaisvahdin ensimmäinen todellinen kosketus miesten ammattilaisjalkapalloon, eikä kokemus jättänyt kylmäksi.

– Se puoli vuotta oli todella kiva, enkä tule koskaan unohtamaan sitä. Pääsin maistamaan miesten jalkapalloa ensi kertaa oikeastaan jo 19 vuoden ikäisenä, mikä oli huikeaa, Bergström fiilistelee.

Tilastojen valossa lainajakso meni pitkän aikaa hyvin. Vastuuta tuli runsaasti ja 21 ensimmäiseen otteluun napsui kahdeksan nollapeliäkin. Joulukuun aikaan peliaika kuitenkin hupeni, kun seuraan tuli uusi manageri ja maalivahti. Chelsea näki lopulta parhaaksi päättää laina ennenaikaisesti.

– Mikä lainajakson aikana yllätti eniten, mutta samalla ei lainkaan, oli se, miten nopeasti asiat muuttuivat. Kun tammikuun siirtoikkuna aukeaa ja manageri saa potkut, niin kuviot vaihtuvat, etkä itse pysty vaikuttamaan asiaan.

Se ei kuitenkaan jäänyt painamaan Bergströmin mieltä sen liiemmin.

– On turhaa miettiä asioita, joihin ei itse pysty vaikuttamaan. Se on jalkapalloa. Raaka bisnes, voivoi! Silloin on vain keskityttävä siihen päivittäiseen tekemiseen, Bergström sanoo.

Tällä kaudella Bergströmin odotettiin siirtyvän uudelle lainalle. Lontoolaislehti Evening Standard uutisoi vielä melko hiljattain, että Chelsean nuori suomalaistalentti olisi suuntaamassa jonnekin Englannin ulkopuolelle, missä siirtoikkuna on pidempään auki. Bergström näkee itsensä kuitenkin pysyvän ainakin toistaiseksi aloillaan.

– Minun päässäni ajatus on, että olen Chelseassa tammikuuhun asti. Se on mun fokus, Bergström toteaa.

Lainasiirtojen onnistuminen on muutenkin vaativa prosessi. Bergström huomauttaa, kuinka tarjouksen on miellytettävä niin isäntäseuraa, lainaseuraa että pelaajaa. Myös sarjatasolla on merkittävä vaikutus.

– Totta kai haluan aina pelaamaan. En kuitenkaan mieti liikaa, vaan annan agenttini ja seurojen hoitaa homman. Vaihtoehtoja tulee ja loppujen lopuksi minulla on periaatteessa aika vähän sanottavaa. Näkisin, että mitä tässä ikunassa tapahtui, oli paras vaihtoehto kaikkien kannalta, Bergström sanoo.

– Esimerkiksi Englannissa olin Ykkösliigassa, missä meni hyvin. Loogisesti Kakkosliiga ei siksi ole oikea askel. Valioliigassa on sen sijaan paljon maalivahteja, jotka ovat minua parempia. Se on vain fakta. Haluan kehittyä ja näen itseni matkalla sinne. Sitä varten on mentävä jossain välissä lainalle.

Chelsea skouttasi Bergströmin jo 13 vuoden ikäisenä. Muitakin vaihtoehtoja ilmeni junnuvuosien aikana, mutta sinipaitainen lontoolaisseura ei koskaan poistunut Bergströmin kintereiltä. Siirto TPS:stä Chelsean akatemiaan toteutui lopulta vuoden 2018 lopulla.

Mitä Chelsea merkitsee?

– Ei se koti ole, koska Parainen tulee aina olemaan koti, Bergström hymähtää.

– Mutta kyllä se mun arkipäivä on. Futiskoti, sitä se merkitsee mulle. Osan henkilöstöstä olen tuntenut pidempäänkin kuin viisi vuotta. Paljon on kuitenkin tapahtunut. Matka on ollut tosi kiva ja olen oppinut sen varrella todella paljon.

Bergströmin nykyinen sopimus Chelsean kanssa ulottuu kesän 2024 loppuun saakka. Toistaiseksi suomalaisvahti ei ole ajatellut, jatkuuko ura lontoolaisseurassa vielä pidempään.

– Jutut tapahtuvat niin nopeasti, molempiin suuntiin. Kun siirtoikkuna menee kiinni, tiedät missä olet siihen asti kunnes seuraava ikkuna aukeaa. Mitä tahansa voi käydä, Bergström toteaa.

– Ehkä jotkut miettivät niitä pitkäaikaisempiä suunnitelmia, mutta itse en. Ei siinä ole ideaa. Keskityn vain seuraavaan päivään. Se vie minut sinne minne se vie.

Hyvin samanlaista urapolkua Bergströmin kanssa on kulkenut Huuhkajien kolmosvahdiksi tänä vuonna noussut Viljami Sinisalo. Valioliiga-seura Aston Villan akatemiasta ponnistanut 21-vuotias vietti puolet viime kaudesta lainalla Englannin Ykkösliigassa Burtonissa ja nyt Exeter Cityssä.

– Me puhumme paljon. Meillä on tosiaan aika samanlainen polku. Lähdimme kumpikin 16-vuotiaina Englantiin ja olemme olleet siitä lähtien siellä. Olemme hyviä frendejä.

EM-kisapaikka Pikkuhuuhkajien minimitavoitteena

Bergströmin odotetaan avaavan Pikkuhuuhkajien tolppien välissä, kun Suomen EM-karsintaurakka starttaa tiistaina kotiottelulla Sveitsiä vastaan. Torstain kenraaliottelussa Bergström piti maalinsa puhtaana Islantia vastaan, mutta tuli vaihtoon puoliajalla, minkä jälkeen peli päättyi 2–3-tappioon.

Tässä kohtaa tulos ei kuitenkaan ollut oleellisin, sillä maajoukkueen päävalmentajana vuoden alusta toiminut Mika Lehkosuo keskittyi nimenomaan peluuttamaan kamppailussa mahdollisimman montaa pelaajaa.

– Siinä pelissä oli paljon positiivista, mutta parannettavaakin jäi. Tärkeintä oli, että kaikki saivat minuutteja jalkoihin. Olemme nyt valmiita Sveitsiä vastaan, Bergström sanoo.

EM-karsintojen suhteen Pikkuhuuhkajien tavoite onkin hyvin selkeä. Lopputurnaukseen halutaan, eikä vähempään tyydytä.

– Kisoihin pääseminen on minimitavoite, toinen tavoite on voittaa lohko. Jos haluamme pärjätä ja kehittyä, pitää se lähteä tästä mentaliteetista. Koitamme pitää maalimme puhtaana, puolustaa hyvin ja tehdä vastustajan peli vaikeaksi.

Pikkuhuuhkajien karsintalohkon kärkivastustajat Sveitsi ja Romania selvisivät edellisissä EM-karsinnoissa lohkoon saakka. Svetsi eteni jopa pudotuspeleihin.

Kolmikon lisäksi E-lohkon täydentävät Montenegro, Armenia ja Albania. Karsintalohkojen voittajat ja kolme parasta lohkokakkosta menevät suoraan Slovakiassa kesällä 2025 pelattavaan lopputurnaukseen.

– Voimme voittaa jokaisen vastustajan. Arvonnassa kävi sinällään tuuri, että Romanialla oli ykköskorin matalin ranking. Alimmasta korista saimme puolestaan sitten niitä parhaiten rankattuja. Lohko on todella tasainen ja pelejä menee varmasti ristiin, mutta se on hyvä asia.

Pikkuhuuhkajien huippupotentiaalinen nykymiehistö on yksi jännittävimmistä vuosikausiin.

Hyökkäyspään ratkaisijoina voivat olla esimerkiksi Belgian pääsarjassa ja Eurooppa-liigan karsinnoissa säväyttänyt Casper Terho tai Portugalin pääsarjaan AC Oulusta huippusiirron saanut Otso Liimatta.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Alakertaa vahvistaa sen sijaan Bergströmin tavoin Englannin akatemiakentiltä nousua tekevä Manchester Cityn laitapuolustaja Tomas Galvez. Alempana keskikentällä kokemusta miesten sarjoista tuovat muun muassa Serie B:ssä lainalla pelaava Niklas Pyyhtiä ja Norjan pääsarjassa säännöllisesti esiintyvä Santeri Väänänen.

– Meillä on tosi kova jengi. Iso prosentti pelaa ulkomailla ja vieläpä miesten futista. Se on hyvä, koska sitä kokemusta tarvitaan näihin peleihin. Tulos on periaatteessa ainut mikä merkitsee, Bergström kuvailee.

– Suomifutis on ehdottomasti mennyt eteenpäin. Joka ikäluokasta on lähtenyt vuosi vuodelta enemmän pelaajia ulkomaille. On todella hyvä, että pelaajat pääsevät huippuympäristöihin ja pelaamaan kovempia pelejä mitä Suomesta löytyy.

Bergström kuitenkin huomauttaa, että joukkueeseen voi olla luvassa runsaasti muutoksia seuraavan vuoden aikana, sillä EM-karsinnat ovat pitkät.

Pelaajamuutosten keskellä tärkeintä olisikin pitää voitonhaluinen ja määrätietoinen joukkuehenki yllä.

– Jos näin käy, on meillä todella hyvät mahdollisuudet. Meidän energiamme on vahvuutemme. Muiden joukkueiden on siksi vaikeaa voittaa meidät. Jos ne eivät ole valmiita, niin me yllätämme heidät.

– Sitten he ovat kusessa, Bergström toteaa.

Bergström itse teki A-maajoukkuedebyyttinsä jo vuoden alussa, kun hän pääsi ensi kertaa mukaan Huuhkajien talvileirille Portugaliin.

– Se oli hyvä kokemus. Totta kai oli aika sekava ryhmä, mutta oli hyvä päästä siihen mukaan. Sitten jos tulee kutsu sinne myöhemmin, on varmasti helpompi liittyä. Odotan sitä myös, mutta mikään kiire ei ole, sillä fokus on Pikkuhuuhkajissa.