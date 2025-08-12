Huuhkajien avainpelaajalle sateli tarjouksia – nyt löytyi uusi seura

Huuhkajien avaintoppari Robert Ivanov on MTV Urheilun tietojen mukaan siirtymässä Kreikan pääsarjaseura Asterasin riveihin. 30-vuotias Ivanov on saapunut tiistaina Kreikkaan lääkärintarkastusta ja sopimuksen allekirjoitusta varten.
Ivanov on ollut vailla seuraa jätettyään Saksan toiseksi korkeimmalla sarjaportaalla pelaavan Eintracht Braunschweigin viime kauden päätteeksi heinäkuun alussa.
MTV Urheilun tietojen mukaan Ivanov on käynyt kesän aikana sopimusneuvotteluita useiden ulkomaalaisten seurojen kanssa. Sopimustarjouksia on rantautunut muun muassa Romaniasta, Puolasta, Azerbaidzanista ja Tanskasta.
Kuten tanskalaislehti Tipsbladet tiistaina uutisoi, oli Huuhkajien päävalmentaja Jacob Friisin entinen seura Aalborg BK myös Ivanovin kintereillä. MTV Urheilun tietojen mukaan Ivanovin ura jatkuu kuitenkin Tanskan divarin sijaan Kreikan pääsarjassa.
Asteras sijoittui Kreikan pääsarjassa viime kaudella kahdeksanneksi. Asterasin riveissä pelaa myös Huuhkajien laitapuolustaja Nikolai Alho, joka on edustanut joukkuetta heinäkuusta 2024 lähtien.
FC Hongasta eurokentille ponnistanut Ivanov on pelannut urallaan yli 80 ottelua Puolan pääsarjassa ja 46 ottelua Saksan 2. Bundesliigassa.
7:40Robert Ivanov kommentoi sopimustilannettaan MTV Urheilun haastattelussa viime viikolla.