Huuhkajien timantti hioutuu Ruotsissa – "Italian tai Espanjan pääsarja tavoitteena tulevaisuudessa"

Loukkaantumisen vuoksi sivussa oleva Rasmus Schüller on ollut Kanervan luottopelaaja keskialueen pohjapelaajana – vaativassa roolissa, joka soveltuu myös sinulle mainiosti. Toisaalta myös Kaan Kairinen ja Glen Kamara ovat loukkaantumistensa vuoksi sivussa. Millainen roolisi sopisi sinulle parhaiten Huuhkajissa?

Todella paljon. Opin taktiikasta paljon ja jalkapalloelämästä ylipäätään valtavasti. Nuorena poikana olin aluksi hieman varovainen uudessa ympäristössä eikä englantikaan luistanut. Onneksi opin kielen lopulta melko nopeasti ja uskalsin ottaa sitten vahvemmin roolia joukkueessa. Fysiikkaharjoitteluun panostettiin Tanskassa kovasti. Siitä on ollut minulle suurta hyötyä matkalla miesten peleihin.

Pelaat nyt kelpo kautta Siriuksen riveissä. Siirto taisi olla onnistunut? Olet ollut muutamia kertoja sarjan tähtikentällisessä ja peliminuutteja on kertynyt jo hurja määrä. Sinun osaamiseesi luotetaan joukkueessa.

Olen ollut tyytyväinen. On ollut tärkeää saada iso rooli joukkueessa. Välillä olemme joutuneet puolustamaan aika paljon ja huonojakin tuloksia on tullut, mutta ryhmässämme on potentiaalia.