Suomalaistähdeltä suora paljastus Huuhkajien merkittävästä muutoksesta – "Paljon kovempi"

Huuhkajien tähtipelaaja Oliver Antman on ollut tyytyväinen Suomen uuden päävalmentajan Jacob Friisin mukanaan tuomaan vaatimustasoon.

Markku Kanervan Huuhkajien päävalmentajana korvannut Jacob Friis on toiminut tehtävässään nyt vajaan puolen vuoden ajan. Ensimmäinen maajoukkueikkuna sujui maaliskuussa vielä vaisusti, mutta kesäkuussa Huuhkajien otteet näyttivät jo paremmilta.

Suomi hävisi MM-karsintalohkon ennakkosuosikki Hollannille 0–2, mutta otti tärkeän 2–1-voiton lohkon päävastustajastaan Puolasta.

Antman kokee, että Friisin pelitapa ja ajatukset ovat selkiytyneet vuoden edetessä.

– Ensimmäiset pelit olivat vaikeita, mutta se on ihan ymmärrettävää, kun kaikki on uutta ja valmennuksella on tosi lyhyt aika opettaa pelaajille sitä pelitapaa. Joka peli on mielestäni mennyt paremmaksi ja paremmaksi, Antman summaa MTV Urheilulle.

– Viimeisin Puola-peli oli paras peli meiltä pitkään aikaan – varsinkin Friisin alaisuudessa. Koko ajan menee paremmaksi ja olen tykännyt tosi paljon olla noissa leireissä mukana.

Huuhkajien tähtipelaajaksi ryminällä noussut Antman on ollut erittäin tyytyväinen Friisin toimintatapoihin.

– Toiminta on tosi ammattimaista ja pelisuunnitelma on tosi selkeä pelaajille. Vaatimustaso on noussut tosi paljon viime ajoista, Antman paljastaa.

MM-karsinnat jatkuvat Huuhkajien osalta jo kuukauden päästä, jolloin se kohtaa toistamiseen Puolan – tällä kertaa vieraskentällä. Antman povaa tärkeästä MM-karsintaottelusta Huuhkajille vaikeaa.

– Kyllä se tulee olemaan varmasti vaikeampi, mitä kotona. Ei se kotonakaan helppo ollut. Vaikea peli tulossa, mutta jos me kotonakin pystyimme voittamaan, niin miksemme vieraissakin. Ei se kyllä helppoa tule olemaan. Iso peli kyseessä, ja siitä olisi hyvä ottaa kolme pistettä, Antman sanoo.