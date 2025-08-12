Huuhkajille uutispommi jättimäisen MM-karsintapelin alla

Supertähti Robert Lewandowski on valmis palaamaan Puolan jalkapallomaajoukkueen vahvuuteen, kertoo maajoukkuevalmentaja Jan Urban.

36-vuotias Lewandowski jättäytyi alkukesästä pois Puolan maajoukkueryhmästä riitaannuttuaan edellisen päävalmentajan Michal Probierzin kanssa.

Lewandowskilta kapteenin paikan maajoukkueessa vienyt Probierz irtisanoutui tehtävästään kesäkuussa.

Tiistaina uudella maajoukkueluotsilla Jan Urbanilla oli uutisia kerrottavanaan ennen syyskuun alun maaottelutaukoa.

- Puhuin Robert Lewandowskin kanssa puhelimessa ja kysyin, haluaako hän tulla takaisin. Hän sanoi kyllä, joten otamme askeleita siihen suuhtaan, Urban vahvisti lehdistölle.

Puola on MM-karsintalohkossaan kolmantena ja kohtaa syyskuun alussa elintärkeissä otteluissa Hollannin ja Suomen. Huuhkajat matkustaa Puolan vieraaksi 7. syyskuuta.

Keskustelut maajoukkueen kapteenin tehtävistä ovat Urbanin mukaan edelleen auki. Probierz nimesi kesäkuussa Piotr Zielinskin Puolan uudeksi kapteeniksi.

FC Barcelonaa vuodesta 2022 edustanut Lewandowski on Puolan maajoukkueen kaikkien aikojen maalintekijä. Tähtihyökkääjä on tehnyt 158 A-maaottelussa peräti 85 maalia.