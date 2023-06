21-vuotias Huuhkajat-sensaatio on uuden edessä – kevättä kuormitti raskas ristiriita: "Toivottavasti ei tarvitse enää tuollaista kokea"

Seura ja kannattajat napit vastakkain

– Totta kai siitä juteltiin pelaajien kanssa, ja olihan se ihan sekopäistä välillä se fanien käytös. Rehellisesti sanottuna se myös vähän yllätti. En ihan olettanut, että se on Hollannissa tuollaista.

Peliajan perässä

/All Over Press

/All Over Press

Antmanin sopimus Nordsjællandiin jatkuu, mutta se, pelaako hän seurassa enää ensi kaudella, on kokonaan toinen kysymys.

Pelimiehen veri vetää yhä kovempiin sarjoihin ja yhä suuremmille näyttämöille. Tärkein vaatimus tulevaan on se, mistä Antman sai Groningenissa kaikista vastoinkäymisistä huolimatta nauttia.

Unelma toteen stadionilla

– Se jäi hyvin muistiin, kun Suomi teki niin paljon maaleja. Se on kiva muisto, ja sen jälkeen on unelmoitu paljon, että siellä pääsee joku päivä pelaamaan.

– Isoin syy siihen, että peli on maajoukkueessa luistanut, on se, että mulle on annettu sellainen vapaus, varsinkin hyökkäyspelissä, että saan käyttää omia vahvuuksiani niin paljon kuin haluan.