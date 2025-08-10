Yllätys muhi loppuhetkille – näin kävi Oliver Antmanin debyytissä Skotlannin liigassa

Suomen jalkapallomaajoukkueen laitahyökkääjä Oliver Antman teki ensiesiintymisensä Skotlannin pääsarjassa Valioliigassa lauantaina, kun hänen tuore seuransa Rangers otteli kotonaan Dundeeta vastaan. Rangers oli taipua yllättävään tappioon, mutta nousi kuitenkin lisäajan rangaistuspotkulla 1–1-loppulukuihin.
Viikon alussa Rangersiin hollantilaisesta Go Ahead Eaglesista siirtynyt Antman pelasi koko ottelun ja sai tililleen varoituksen.
Dundeen vei toisen puoliajan alkuvaiheissa johtoon Ryan Astley ja Rangersin tilannetta heikensi Nasser Djigan ulosajo. Lopussa kuitenkin alivoimainen Rangers ylsi pisteeseen, kun Djeidi Gassama kaadettiin rangaistusalueella ja kapteeni James Tavernier viimeisteli pilkulta tasoituksen.
Rangers avasi liigakautensa viime viikonloppuna 1–1-tasapelillä Motherwellin vieraana. Dundee-tasapelin myötä seura jäi voitotta liigakauden kahdessa ensimmäisessä ottelussa ensimmäisen kerran sitten vuoden 1989.