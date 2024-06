Saksassa nousi rasismikohu – kysely pelaajien ihonväristä sai päävalmentajan suunniltaan

Saksan päävalmentaja Julian Nagelsmann sanoo olevansa kyselystä järkyttynyt ja tuomitsee sen “täysin rasistiseksi”.

– On hulluutta, että julkinen yleisradioyhtiö esittää tällaisen kysymyksen, Nagelsmann kommentoi ESPN:n mukaan.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Tutkimuksessa, johon osallistui 1 304 satunnaisesti valittua henkilöä, 21 prosenttia vastaajista piti parempana, että Saksassa pelaisi enemmän valkoihoisia pelaajia.

– Ajattelin asiaa lyhyesti ja minusta meidän on herättävä hieman, Nagelsmann jatkoi medialle EM-kisoihin valmistautuvan joukkueen harjoitusleirillä.

– Euroopassa on ihmisiä, jotka ovat joutuneet pakenemaan sodan, taloudellisten tekijöiden ja ympäristökatastrofien takia. Ihmisiä, jotka yksinkertaisesti haluavat tulla otetuksi vastaan. Meidän on kysyttävä, mitä me teemme tällä hetkellä?

– Meillä Saksassa menee hyvin, todella hyvin, ja kun sanomme jotain tällaista, minusta on hullua, miten suljemme silmämme ja yksinkertaisesti sivuutamme nämä asiat.

Saksan ja Bayern Münchenin keskikenttäpelaaja Joshua Kimmich kommentoi kyselyä aiemmin. Hän sanoi, että jalkapallojoukkue voi toimia esikuvana siitä, miten eri kulttuurit, uskonnolliset taustat ja ihonvärit voivat liittyä yhteen ja saavuttaa yhdessä suuria tavoitteita.

Nagelsmann yhtyi Kimmichin puheisiin ja lisäsi, ettei haluaisi lähteä kisoihin ilman yhtäkään mukaan valittua tummaihoista pelaajaa. Saksan 27:n miehen EM-joukkueesta kuusi ovat tummaihoisia.

– Minusta on aina outoa, että me kaikki lähdemme lomalle tutustuaksemme muihin kulttuureihin, ja sitten muut kulttuurit tulevat tänne ja me valitamme siitä. Se on outoa, Nagelsmann jatkoi.

– Joukkue on hyvä sellaisena kuin se on. Pelaamme EM-kisoissa kaikille maan asukkaille. Ja kaikki, jotka pystyvät pelaamaan huippujalkapalloa, saavat kutsun maajoukkueeseen antamaan kaikkensa maansa puolesta. Näin me teemme.

– Toivon, ettei minun tarvitse enää koskaan lukea tällaisesta [kirosana] kyselystä.

Saksa pelaa tänään, maanantaina, Ukrainaa vastaan ensimmäisessä lämmittelyottelussaan EM-kisoja varten. Seuraavassa ystävyysottelussaan se kohtaa Kreikan perjantaina.