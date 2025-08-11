Marca: EM-jalkapallon finalistin päävalmentajalle potkut

Espanjalainen Marca kertoo, että maan naisten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Montse Tome saa potkut. Lehden mukaan asiasta tiedotetaan virallisesti maanantaina.
Vuodesta 2023 lähtien Espanjan päävalmentajana toiminut Tome johdatti maan tämän kesän EM-kisojen loppuotteluun. Siellä kuitenkin tuli tappio rangaistuspotkukilpailussa.
Ainoastaan se voisi Marcan mukaan lykätä potkupäätöstä, mikäli hallituksella on eri näkemys asiasta. Tätä kuitenkin pidetään epätodennäköisenä. Espanjan jalkapalloliiton hallituksella on ollut ylimääräinen kokous tapauksen johdosta.
Tomeen kohdistunut kritiikki on kasvanut viime aikoina. Hän toimi aiemmin Espanjan apuvalmentajana, jolloin Jorge Vilda oli päävalmentaja. Espanja voitti Vildan alaisuudessa vuonna 2023 maailmanmestaruuden.
Vilda sai myös potkut tehtävästään vuonna 2023. 15 vakiokaluston pelaajaa olivat kirjoittaneet tuolloin Espanjan jalkapalloliitolle kirjeen, jossa he totesivat Vildan toiminnan vaikuttaneen heidän terveyteensä ja henkiseen hyvinvointiinsa.
Vilda aiheutti myös kohun MM-kisojen aikana, kun hän näytti kourineen loppuottelussa maajoukkueen naispuolisen jäsenen rintaa.