HUS tekee kaikkensa saadakseen lisää hengityssuojaimia – Demokraatti: Tokmanni kertoi myyvänsä 10 000 laadukasta suojainta, HUS soitti heti

Hallitus piti keskiviikkona tiedotustilaisuuden suojavarusteiden riittävyydestä. Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen kertoi, että suojavarusteiden tila on valtakunnallisesti hyvä, mutta alueellisesti täydennyksiin on tarvetta. Koronaepidemia onkin Suomessa jyllännyt erityisesti HUS-alueella, jossa on todettu lähes 900 tartuntaa.