Kaksi uutta koronakuolemaa Suomessa – tehohoito- ja sairaalapotilaiden määrä pysyi lähes ennallaan

Koronavirukseen kuolleista 13 henkilöä on Helsingin yliopistollisen sairaalan ja neljä Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueilta. Lisäksi Tampereen ja Oulun erityisvastuualueilla on kummassakin kuollut koronaan yksi henkilö. Turun TYKS:n alueella on toistaiseksi vältytty koronakuolemilta.