MTV Uutiset seuraa: hallitus kertoo koronatilanteesta, testauksesta ja suojavarusteista - katso suorana kello 11 alkaen

Kello 11.50. Ministeri Kiuru sanoo, että lähtökohtana on se, että tarpeelliseen testiin on päästävä kaikkialla Suomessa. Näytteenotto ollaan järjestämässä myös maaseudulla.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)





Kello 11.45. THL:n johtaja Mika Salminen kertoo epidemian kulusta Suomessa ja ulkomailla. Globaalisti tartuntoja on varmistettu noin 780 000 ja koronavirukseen on kuollut noin 38 000 ihmistä. Salminen muistuttaa, ettei pidä unohtaa infektiotauteihin muuten kuolevia ihmisiä ja globaaleja lukuja on suhteutettava. Koronavirusta ei pidä kuitenkaan vähätellä.

Epidemia jatkunee usean kuukauden ajan maailmanlaajuisesti. Suomessa on todettu 1 446 tapausta. Epidemia on kehittynyt hitaammin kuin on odotettu. Eksponentiaalista kasvua ei ole ollut, joten rajoitukset ovat hidastaneet kehitystä, mikä on hyvä uutinen. THL seuraa verkkosivuillaan epidemian leviämistä.

Suurin osa Suomen tapauksista on yhä Uudellamaalla. Myös Uudellamaalla kehitys on hidastunut.





Kello 11.40. Esimerkiksi yliopistojen kapasiteettia on saatu auttamaan THL:ää testauksessa. Myös ulkomaista analytiikkaa kartoitettu, vaikka ulkomainen vaihtoehto aiheuttaa kuljetusviivettä.

Kiurun mukaan testaus on olennainen osa hoidossa. Vasta-ainetestaus tulee ministerin mukaan laajenemaan. Kotihoidossa on käytettävä hengityssuojaimia riskiryhmien suojelemiseksi.





Kello 11.35. Muun muassa suomalainen suojavisiirituotanto on Pekosen mukaan aloitettu. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru kertoo, että sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on nousussa. Sairaanhoitopiirejä ja kuntia on ohjeistettu vähentämään kiireetöntä toimintaa, jotta raskaan tehohoidon paikkamäärät voidaan tuplata.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kiurun mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon on toimittava myös poikkeusoloissa. Sosiaali- ja terveyden huollon ammattilaisten testauksen on Kiurun mukaan oltava kunnossa.

Testauksen systemaattista kehittämistä viedään Kiurun mukaan eteenpäin. Testaamiskapasiteettia lisätään Kiurun mukaan edelleen lähiaikoina, kaksinkertaisesti. Nyt testataan 2 500 näytettä vuorokaudessa. Näytteitä voidaan testata enemmän.

Määrän kasvattamista varten tarvitaan oikeat kumppanit testausta tekemään ja tartuntaketjuja selvittämään.





Kello 11.29. Pekonen kertoo, että kotimaisen tuotannon lisäämistä selvitetään elinkeinoelämän kanssa. Suojavarusteiden on täytettävä niille asetetut kriteerit ja niiden on oltava turvalliset käyttää.





Kello 11.27. Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen kertoo, ettei sairaaloissa ole tarvikevajetta. Riittävyyttä on Pekosen mukaan seurattu tiiviisti ja sairaanhoitopiireihin sekä kuntiin on oltu yhteydessä. Erilaisia suojaimia on jaettu varmuusvarastoista. Valtio hankkii lisäksi lisämateriaaleja ja täydentää varastoja. Hankintoja tehdään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia varten useilla miljoonilla euroilla. Vain yhteen kanavaan ei Pekosen mukaan turvauduta. Tällä viikolla pitäisi saapua hankintoja maahan.





Kello 11.23. Marin kiittää sitä, miten tasavallan presidentti on arvojohtajana vedonnut suomalaisiin kriisin hoidossa. Hallitus ei pysty yksin kriisiä hoitamaan. Presidentti on ollut Marinin mukaan hyvä yhteistyökumppani. Marin ei suoraan maininnut, miten presidentin ajatukset "turvallisuusnyrkin" perustamisesta ovat hallituksen toimiin vaikuttaneet.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)





Kello 11.20. Hallitus on käynnistänyt "kriisistä ulos" -työn eli, miten koronarajoituksia aikanaan puretaan ja miten yhteiskunta saadaan nostettua kriisin jälkeen jaloilleen. Marinin mukaan hallituksella on nyt kädet täynnä työtä akuutin kriisin hoidossa, mutta erillinen työryhmä selvittää jatkotoimia.





Kello 11.18. Pääminisiteri Marin kertoo, että on paljon, mitä koronaviruksesta ei vielä tiedetä. Valtioneuvosto reagoi sitä mukaa, kun uutta tietoa selviää.

Haasteita on ollut silloin, kun samassa paikassa toimii moni viranomainen, kuten Helsinki-Vantaan lentokentällä. Tieto ei ole aina Marinin mukaan kulkenut niin kuin olisi pitänyt.

Nyt pyritään jo ennakolta puuttumaan ongelmiin, mikä on pääministerin mukaan haastavaa. Marinin mukaan nyt ei ole varaa siihen, että hallintorakenteet estävät johtamisen.





Kello 11.14. Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen kertoo valtioneuvoston tilannekeskuksen toiminnasta. Tilannekeskus jakaa tietoa valtiojohdolle presidenttiä myöten. Lisähenkilöstöä on Kurvisen mukaan hankittu. Covid 19-ryhmällä pyritään parantamaan tilannekuvan muodostamista entisestään. Hyvä tilannekuva luo edellytykset laadukkaaseen viestintään.





Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kello 11.10. Valtiosihteeri MIkko Koskinen kertoo, että päätökset on pyritty saamaan mahdollisimman tehokkaasti toteutukseen. Keskeistä on ollut muun muassa kansliapäälliköiden ja valmiuspäälliköiden kokoontumiset, joita on ollut useita.

Nyt Cocid-19 -koordinaatioryhmää laajennetaan. Ryhmässä on muun muassa ministeriöiden kansliapäälliköt sekä valtioneuvoston kanslian edustajia. Ryhmä koordinoi ministerien työtä ja pyrkii estämään päätöksenteon toteutuksen "siiloutumista"

Valtioneuvoston tilannekeskus seuraa koronatilannetta. Viestintä on keskitetty valtioneuvoston kansliaan.





Kello 11.07. Marin vakuuttaa, että viranomaiset tekevät kaikkensa, jotta ihmiset ovat turvassa ja terveydenhuollon kantokyky turvataan.





Kello 11.04. Tiedotustilaisuus alkoi. Pääministeri Sanna Marin kertoo aluksi johtamisesta poikkeusoloissa. Marin korostaa epidemian hidastamista ja riskiryhmien suojelua. Toimenpiteiden kokonaisuus on laaja, kun liikkumista on rajoitettu ja kouluja sekä ravintoloita suljettu. Marinin mukaan päätösten jalkauttaminen kentälle on suuri urakka. Poikkeusolot on todettu ensimmäistä kertaa rauhan aikana. Pääministeri painottaa tehokasta organisoitumista ja saumatonta yhteistyötä. Aikapaine on ollut tiukka. Valtioneuvosto on vahvistanut koronaorganisaatiotaan.





Marin toteaa, ettei kaikessa ole onnistuttu. Esimerkiksi Marin nostaa matkustajien ohjeistuksen puutteen aluksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)





Kello 10.35. Hallitus järjestää tänään koronatilannekatsauksen kello 11 alkaen. Aiheina tilaisuudessa ovat muun muassa suojavarusteiden materiaalihankinnat, testauskapasiteetin kasvattaminen ja hengityssuojainten käyttö.

Suomessa testauksen ja suojavarusteiden riittävyys ovat nousseet huolenaiheiksi koronakriisin hoidossa. Terveydenhuollossa on yhä huolia suojavarusteiden riittävyydestä, vaikka huoltovarmuusvarastot on avattu ja hankintoja hallituksen mukaan tehdään.

Testauksen lisäämisessä pulmaksi on koettu sen tarvitsema työvoima. Pelkkä testaus ei hyödytä, jos tartuntaketjuja ei pystytä jäljittämään.

Paikalla tilaisuudessa ovat näistä aiheista kertomassa sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) ja perhe-peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sekä THL:n johtaja Mika Salminen.