Pääministeri Marin: Hallitus on pyytänyt presidentti Niinistöltä apua suojavarustehankinnoissa

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hallitus on pyytänyt ja saanut presidentti Sauli Niinistöltä apua suojavarustehankinnassa ulkomailta. Marinin mukaan presidentti on auttanut diplomaattisten suhteidensa kautta, että tavarat saadaan liikkumaan sieltä, mistä tilauksia on tehty.