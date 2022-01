Hoksaatko varoitusmerkit ajoissa? Tällainen käytös voi tuhota avioliiton – "Päättää parisuhteen aika nopeasti"

Yli 40 vuoden ajan Washingtonin yliopiston professori Gottman tiimeinen on tutkinut pariskuntien vuorovaikutusta päätelläkseen avioeroa ennakoivat merkit.

Näin halveksunta saa alkunsa

Vaikka toisinaan ikävistä tunteista voi päästä eroon ilman toisen osapuolen osallistumista, usein keskustelu on tarpeen. Keskustelussa tärkeää on se, ettei toinen suhtaudu vihamielisesti siihen, mitä toisella on mielen päällä.