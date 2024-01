10 ongelmaa, jotka kielivät huonosta kommunikaatiosta – "Merkkejä siitä, ettei parisuhteesi tule toimimaan"

Jos parisuhteen haluaa kestävän pitkään, on syytä varmistaa, että kommunikaatio pelaa molemminpuolin. Bustle -sivustolla huomautetaan, että vaikka kaikilla on toki oma tyylinsä kommunikoida, kommunikaation puute voi todella rassata suhdetta.

– Jos et tunne, että sinua kuunnellaan, ajatuksiasi/mielipiteitäsi kunnioitetaan silloinkin, kun olet eri mieltä tai et tunne voivasi kertoa mielipiteitäsi – nämä ovat merkkejä siitä, ettei parisuhteesi tule toimimaan, selittää psykoterapeutti ja parisuhdevalmentaja Toni Coleman Bustlelle.

Jos haluatte parisuhteenne kestävän pitkään, kummankin osapuolen tulee olla avoin ja halukas parantamaan kommunikaatiota. Ensimmäinen askel on tunnistaa pahat tavat, jotka estävät terveen kommunikoinnin, ja pyrkiä niistä eroon.

Huonon kommunikaation 10 merkkiä

1. Hän luottaa tekstareihin puhumisen sijaan

2. Hän valehtelee

Copyright (c) 2021 Photoroyalty/Shutterstock.

Copyright (c) 2021 Photoroyalty/Shutterstock.

– Jokainen kerta, kun kumppanisi ei ole rehellinen sinulle, on hälytysmerkki. Vaikka se olisi pieni, valkoinen valhe, se voi viitata siihen, ettei hän ole aina rehellinen sinulle. Tämä voi johtaa siihen, että kyseenalaistat, mistä muusta hän voi sinulle valehdella tulevaisuudessa, Bizzoco sanoo.

3. Hän ei puhu avoimesti ongelmistaan

4. Hän keskeyttää sinut usein

Juuri mikään ei ärsytä enempää kuin se, että yrität käydä keskustelua jonkun kanssa ja hän keskeyttää sinut jatkuvasti kesken lauseen. Pariskuntien tulee kyetä käymään keskusteluja, joissa molemmilla osapuolilla on mahdollisuus kertoa ajatuksistaan ja tulla kuulluksi. On suuri hälytysmerkki, jos sinut keskeytetään jatkuvasti.

5. Mykkäkoulu

On ymmärrettävää, jos haluaa toisinaan omaa tilaa, mutta mykkäkoulu ei asiantuntijoiden mukaan ole koskaan hyväksyttävää.

Perhe- ja parisuhdepsykoterapeutti Fran Walfishin mukaan hiljaisuudella rankaiseminen on hälytysmerkki suhteessa.

– Tämä passiivis-aggressiivinen käytös on täynnä vihamielisyyttä, sekä loukkaavaa ja raivostuttavaa vastaanottavalle osapuolelle.

Psykologi ja parisuhdeterapeutti Sian Kuman kertoo niin ikään ABC-uutisille, että mykkäkoulussa vahingoittavaa on se, että sitä pitävä on ikään kuin vallanpitäjä suhteessa, sillä hän saa päättää, milloin parisuhde toimii taas. Ongelma on vakava, jos sitä tapahtuu usein, eikä mykkäkoululle ole selkeää syytä.