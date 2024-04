Hinta ratkaisee selvin seurauksin ruokakaupassa – halpamerkit menestyvät, kotimaisuus kärsii

Elintarviketeollisuus on kehityksestä huolissaan, koska muutos on tarkoittanut tuontituotteiden menekin kasvua.

– On huolestuttavaa, että private label -tuotteista tuontituotteet ovat kasvussa. Elintarviketeollisuuden suuri huoli on siinä, että jos kauppojen omat merkit muuttuvat ennemmin kansainvälisiksi tai pohjoismaisiksi tuotteiksi, niin tuotetaanko niitä Suomessa enää jatkossa, pohtii Elintarviketeollisuusliiton ekonomisti Bate Ismail .

Fazer huolissaan

– Elintarvikkeissa yksi vahva kuluttajatrendi on perinteisten kategorioiden sekoittuminen. Herkuttelutuote voi olla myös perunalastut, vanukkaat tai aamiaismurot. Hallituksen esityksessä jätetään samalla kokonaan huomioimatta paljon suolaa ja rasvaa sisältävät tuotteet, joiden kulutus on kasvanut voimakkaasti, Fazer tiedotti viime viikolla.

Hinta ratkaisee

– Halpa hinta on ollut viimeiset pari vuotta se, mikä on ollut monelle ratkaiseva tekijä. Tänäkin vuonna hinta on se kaikkein suurin vetotekijä ja sitten on tarjouskampanjat eli ostetaan sitä, mitä kauppa puskee erilaisissa kampanjoissa eteenpäin, Ismail sanoo.