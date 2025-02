Kallis ruoan hinta on piinannut suomalaisia jo pari vuotta – käänne vihdoin näkyvissä

Korkea inflaatio ja taloustaantuma ovat näkyneet suomalaisten ruokavalinnoissa viime vuosina, sillä halvemmat tuotteet ovat olleet suuressa suosiossa. Kesko kertoo näkevänsä myyntidatassaan pieniä merkkejä muutoksesta, mutta S-ryhmällä muutosta ei vielä näy.

Hinta, hinta ja hinta. Siinä on ollut monen suomalaisen ruokaostoksia määrittävä tekijä viime vuosina.

Kesko tosin kertoo, että aivan viime kuukausina on näkynyt pieniä merkkejä muutoksesta.

– Onhan markkina ollut hyvin hintavetoinen pidemmän aikaa. Joitain pieniä merkkejä (muutoksesta) näkyy laadukkaan valmisruuan kysynnässä ja pikatoimituksissa. Lisäksi mahdollisesti uusien ravintosuositusten myötä hedelmien ja vihannesten kysyntä kasvoi viime vuoden lopulla, kertoo Keskon pääjohtaja Jorma Rauhala.

– Jonkin verran piristymistä näkyy myös leipien ja marjojen premium-tuotteissa. Pieniä merkkejä siis näkyy, mutta markkina on kyllä hintavetoinen, hän jatkaa.

Ostovoima paranee

S-ryhmä ei ole vielä havainnut omissa tiedoissaan muutosta, mutta käänne on kuitenkin toiveissa. Tänä vuonna paraneva ostovoima voi sen ruokakauppoihin tuoda. Inflaation rauhoittuminen ja korkojen lasku ei ole kuitenkaan toistaiseksi aiheuttanut suurta mullistusta.

– Me toivomme, että monen poikkeusvuoden jälkeen nähtäisiin normaalimpia vuosia ja kuluttajilla olisi mahdollisuus ostaa monipuolisemmin, toteaa S-ryhmän myyntijohtaja Hans Backström.

– Kauhean suurta muutosta ostodatassa ei ole vielä nähty. Pari vuotta sitten hintainflaatio voimistui ja samalla hinnan merkitys asiakkaille korostui. Näemme, että se on edelleen tärkeätä asiakkaiden valinnoissa, Backström selvittää.

Hintatietoisuus on näkynyt ostosvalinnoissa erityisesti silloin, jos jonkin tuotteen hinta on noussut nopeasti. Esimerkiksi kahvin, suklaan ja appelsiinien hinta on heilahdellut välillä voimakkaasti.

– Esimerkiksi hedelmissä ja vihanneksissa kysyntä laski jossain vaiheessa. Päätimme silloin tuottaa alle euron hedelmä- ja vihannestuotteita edullisista satokauden lajeista ja volyymit lähtivät toiseen suuntaan, Backström sanoo.

Valmisruuat kysyttyjä

Rahan lisäksi monella kuluttajalla on pulaa ajasta, sillä nopeasti valmiiden ruokien kysyntä on ollut jo pitkään kasvussa.

– Valmisruuan kysyntä kasvaa koko ajan. Se on ollut pitkäaikainen trendi. Heti syötävät tuotteet, välipalat kiinnostavat. Myös kotiruuan laittaminen vaikuttaa pitäneen kuitenkin pintansa korona-ajan jälkeenkin. Siihenkin voi vaikuttaa ruuan hinta, Backström sanoo.

Kova kilpailutilanne ja hinnan ratkaiseva asema pakottavat kaupat jatkossakin pitämään joidenkin tuotteiden hintoja alempana kuin haluaisivat. Tokmanni-ketjuun tulevat Spar-tuotteet lisäävät osaltaan kilpailua.

Kaupan alalla odotetaan kuitenkin tästä vuodesta selvästi parempaa viime vuosiin verrattuna.

Kesko toivoo parannusta ruokakaupan lisäksi myös rakentamiseen ja autokauppaan, jotka liittyvät sen liiketoimintaan.

– Uskotaan, että tulee parempi vuosi kaikilla markkinoilla. Toivotaan, että kuluttajien luottamus paranee ja lähdetään myös autokaupoille ja asuntokaupoille, pääjohtaja Rauhala toteaa.