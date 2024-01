Näin hintojen nousu muutti suomalaisten ruokaostoskäytöstä – "Välillä tuntuu, etteivät rahat riitä siltikään ruokaan"

Hinta on ratkaissut entistä enemmän suomalaisten ruokavalintoja. S-ryhmän ja Keskon MTV Uutisille antamien tietojen mukaan erityisesti kauppojen omien, yleensä halvempien tuotemerkkien kysyntä on kasvanut, kun hinnan merkitys ostokriteerinä on noussut. Samalla esimerkiksi tuoreen kalan kysyntä on laskenut ja valmisruokien kysyntä noussut.