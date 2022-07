PTT: Ruoan hinnannousu tuskin kaventaa suomalaisten ruokavalioita

Ruoan hinnannousu ei todennäköisesti tule kaventamaan suomalaisten ruokavalioita, arvioi Pellervon taloustutkimuksen (PTT) vanhempi maatalousekonomisti Päivi Kujala. Kujalan mukaan kaupoissa on paljon erihintaisia ja myös terveellisiä tuotteita, joista ihmiset voivat valita omalle budjetilleen sopivia vaihtoehtoja.

Tällainen muutostarve koskee Kujalan mukaan etenkin pienituloisia, mutta mahdollisesti myös keskituloisia. Ruoan osuus kotitalouksien kaikista kulutusmenoista on yleensä suurin piirtein saman verran niin yksin asuvilla, yksinhuoltajilla, kahden huoltajan perheissä kuin eläkeläisilläkin.

Ruoasta ei tingitä ensimmäisenä

– Samassa yhteydessä pitää korostaa, että maaseudullahan auto on monelle aivan välttämätön ja säilyy kyllä menolistalla – ihan jo sitä kaupassakäyntiä myöten.

Kujala muistuttaa, että on paljon myös sellaisia tuotteita, joiden hinnat eivät ole juurikaan nousseet. Tällaisia ovat vielä esimerkiksi marjat. Kujala kannustaa hyödyntämään entistä enemmän metsien runsasta marja- ja sienisatoa.

Lohen ja kahvin myyntimäärät laskussa

– Tässäkin on vaikea nimetä yhtä syytä näin lyhyellä aikavälillä, koska muutos voi selittyä myös huonon sään siirtämällä grillauskauden aloituksella tai sesonkivaihteluilla, Päällysaho sanoo.

Ruoka-avun tarve on kasvanut

K-kaupoissa päiväysalennettujen tuotteiden myynti on alkuvuodesta hieman lisääntynyt, mutta tätä selittää enimmäkseen haaste suhteuttaa eri tuotteiden kysyntäennusteet oikein, kun taustalla on poikkeuksellinen koronapandemian aika. K-ryhmä odottaa päiväysalennettujen tuotteiden myynnin palautuvan tavanomaiselle tasolle kesän aikana.

Päiväysalennettujen tuotteiden myynnillä pyritään vähentämään ruokahävikkiä. Toinen K-kaupoissa käytetty toimintamalli on näiden ruokien lahjoittaminen hyväntekeväisyyteen esimerkiksi paikalliselle seurakunnalle, jotta siellä saadaan jaettua ruokaa eteenpäin sitä tarvitseville.

Päivi Kujala PTT:stä kertoo, että ruoka-avun tarve on lisääntynyt merkittävästi viime aikoina, eikä tarpeeseen pystytä tällä hetkellä vastaamaan riittävästi. Samaan aikaan kun ruoka-avun tarve on lisääntynyt, hävikkiruoan tarjonta on vähentynyt.