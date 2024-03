Vähävarainen äiti Krista, 23, kertoo, miten hallituksen leikkaukset iskevät arkeen: "Ei ole enää mistä venyttää"

Kuntoutusrahalla opiskelevan Krista Kaarelaisen , 23, ja hänen 5-vuotiaan tyttärensä koti on sisustettu kierrätyskeskuksista noin sadalla eurolla. Enempään ei rahaa olisikaan. Pienituloisessa perheessä itsekin kasvanut Kaarelainen elää tyttärensä kanssa kuntoutusrahan lisäksi asumis- ja perustoimeentulolla.

– Olen oppinut menemään sieltä, missä budjetti on matalin, Kaarelainen kertoo.

Tukia leikataan kuun vaihteessa

Kaarelainen on yksi noin puolesta miljoonasta Kelan asiakkaasta, jolta leikataan tukia kuun vaihteessa. Hallituksen päätöksen mukaisesti työttömyysturvasta poistetaan 1. huhtikuuta lapsikorotukset ja 300 euron kuukausittainen suojaosa. Asumistuki ei puolestaan pienene heti huhtikuun alussa vaan seuraavan tarkistuksen yhteydessä, viimeistään maaliskuussa 2025.

– Se on aika iso summa näin pienituloisena. Se vaikuttaa siihen, että emme pysty käymään esimerkiksi uimassa samaan tapaan kuin yleensä, ja ylipäätään varoja joutuu laskemaan enemmän, Kaarelainen kertoo.

Ei ole enää mistä venyttää

– Kun vuokra ja laskut on maksettu, isoimmat kuluerät ovat proteiinit ruuassa. Ja tyttö tykkää syödä leipää iltapalana, Kaarelainen kertoo.

Kaupassa Kaarelainen etsii halvinta jauhelihaa, jättää useasti hedelmät hyllyyn ja tinkii pesuaineiden laadussa. Välillä on punnittava myös näiden välillä. Kaarelainen kertoo, että pienituloisena on ajoittain myös mietittävä, ostaako kaupassa makaronia ja jauhelihaa vai pesuainetta.

– Ei oikeastaan ole mistä venyttää, kun olen sitä itsekin miettinyt. Olen käynyt Pelastusarmeijalla, josta saa ajanvarauksella ruoka-apua. Siitä on ollut tosi iso apu, Kaarelainen kertoo.

Tuhannet lapset kokevat pulaa ruuasta

– On todella huolestuttava signaali lasten maailmasta, jos siellä on puutetta ruuasta. Suomi on kuitenkin pohjoismainen hyvinvointivaltio, jossa kenenkään ei pitäisi nähdä nälkää, lapsiperheköyhyyden erityisasiantuntija Aino Sarkia kertoo Pelastakaa lapset ry:stä.