HIFK ei yhtäkkiä olekaan kriisiseura – Petteri Sihvonen suorana Pelicansin romahduksesta, Kärpiltä voi odottaa lisää liikkeitä

Muun muassa nämä aiheet ovat tapetilla, kun MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen ja MTV Urheilun jääkiekkotoimittaja Ilari Savonen perkaavat SM-liigaan liittyviä väitteitä.

Pelicans on hirvittävässä alamäessä. Nyt puhutaan kuitenkin realismista: Pelicans ylisuoritti kauden avauspuoliskolla.

Sihvonen: Ei ehkä ylisuorittanut, vaan päävalmentaja Tommi Niemelän ja hänen aseenkantajansa Teemu Erosen tulkinta Meidän pelistä oli niin paljon muita edellä, että se toi tulosta. No, nyt herkkää ja kaunista lätkää pelaava Pelicans on ”skoutattu” ja sitä vastaan on pantu hurjat puolustus- ja kamppailumyllyt pyörimään. Tapparakin tiedetään, se on raaka kone, sille ei voi mitään, mutta Pelicansin hienoviritteinen enduro on ajettu polulta metsään. Aivan samoin on käynyt viime kauden KooKoolle.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Savonen: Tuo on ihan totta, että Pelicans oli alkukauden the ylisuorittaja. Eihän tuollaisella materiaalilla pitäisi taistella mistään kärkipaikoista. Pelicansin rosterissa on yhä rajuja puutteita. Tommi Niemelä näytti hauista ja sai raikkaan pelikaanilauman korkealentoon. Kevään koittaessa ilmapaine on kasvanut. On aika laskeutua Vesijärven rannalle.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Hetkinen, HIFK:han kiikuttaa vielä itsensä pudotuspeleihin. Kaikki hyvin Nordenskiöldinkadulla! Eikö?

Sihvonen: Ville Peltosen TET-jakso on kääntynyt vihdoin siihen pisteeseen, ettei HIFK joudu enää antamaan pelitavallisesti tasoitusta muille. Hyvä esimerkki on Otso Rantakari. Hän oireilee aina ja kaikkialla, jos pelitapa on vajaa. HIFK voi nousta vielä kuuden sakkiin runkosarjassa.

Savonen: HIFK lähti kauteen hyvin repaleisella rosterilla. Se on joutunut tekemään hyvin kriittisiä paikkauksia. Erityinen huomio kohdistuu puolustukseen ja hyökkäyksen kärkeen. Nyt HIFK:n materiaali tukee sitä, että se voi pelata voittavaa jääkiekkoa sarjassa nimeltä SM-liiga. Uudet hankinnat ovat tuoneet lisää kiekollista osaamista peräpäähän. Sen dominoefektinä Kristian Vesalaiset, Julius Nättiset ja kumppanit ovat nousseet aivan uudelle tasolle. Nyt HIFK:lla on aito veturi ja tadaa: tulosta tulee. Mutta ei nyt kuitenkaan haukata liian isoa palasta kakusta. HIFK on yhä selkeällä takamatkalla muun muassa Tapparaan ja Ilvekseen nähden.

Juttu jatkuu kuvan alla.

On aika nostaa käsi ylös virheen merkiksi. Media yliarvosti Kärppiä. Oululaisjoukkue ei kärsi pelkästään pelillisistä ongelmista; siltä puuttuu raakaa tulivoimaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Sihvonen: Tulivoimaa sillä on yllin kyllin. Pelitapa on parantunut. Se ei ole enää ennalta-arvattava. Nyt kyse on siitä, että Lauri Marjamäki muistaa myös porkkanan, eikä vain kepin. Eli kyse on henkisen puolen asioista. Ennen kaikkea liiallisesta vaatimustasosta ovat kärsineet ylivoimapelin taiturit, kun tulosta ei alkanutkaan enää tulla.

Savonen: Passiivisuus veti taiturit lukkoon, kyllä. Se pitää paikkansa. Sen lisäksi Petter Emanuelssonin loukkaantuminen teki valtavan loven Kärppien maalinteko-osastolle. Lauri Marjamäen Oulu-vuosina yksi yhdistävä piirre on ollut se, että moni avainpelaaja pelaa alle tasonsa. Ja yhtäkkiä tarvitaan lisää papua. Sama koskee myös tätä kevättä. Kärpät tekee vielä lisähankintoja.

Juttu jatkuu kuvan alla.

SM-liiga puuttuu aivan liian löysällä kädellä maalivahtien pääosumiin. Ei voi olla niin, että maalivahdit saavat jatkaa pelaamista rajujen tärskyjen jälkeen.

Sihvonen: Totta on, että protokollaa tulee noudattaa myös veskareiden osalta. Tosin tilanne on arveluttava, koska kuka näistä tietää? Voi olla, että etevä näyttelijä, Ilveksen Marek Langhamer on saanut kärpäsestä kasvamaan härkäsen. Voi olla.