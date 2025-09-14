Se, että Helsingin IFK painii loukkaantumispoissaolojen keskellä, ei ole mitenkään uusi juttu. Seuran tuore päävalmentaja Olli Jokinen joutuu myöntämään varsin kiistanalaisen faktan: resursseiltaan suurseurauksi miellettävällä HIFK:lla on materiaalihaasteita.

IFK:n loukkaantumispoissaolot nousivat esille jo perjantain Hockey Night -lähetyksessä, kun se kohtasi kotonaan Kiekko-Espoon. HIFK:n riveistä olivat poissa muun muassa joukkueen kapteeni Iiro Pakarinen, kesän huippuvahvistus Sebastian Repo ja puolustaja Ilari Melart.

Kaiken lisäksi HIFK:n luottopakki Petteri Lindbohm loukkaantui perjantain kamppailussa.

HIFK:hon kohdistui jo kauden alla isoja kysymysmerkkejä, sillä sen rosteri ei ollut ainakaan merkittävällä tavalla vahvistunut viime kauteen verrattuna. Lähtijöitä riitti, mutta uusia kasvoja oli selvästi vähemmän.

MTV Urheilun liigastudiossa esitettiin napakka väite: HIFK:n pelaajamateriaali ei ole suurseuran tasolla.

– Jos sitä vertaa kilpakumppaneihin, joita on povattu mestariksi, niin tuo pitää varmasti paikkansa. Isoja palasia puuttuu. Esimerkiksi puolustuksessa on paljon potentiaalisia kavereita, mutta onko heidän aikansa nyt? Ei. HIFK:lta odotetaan kuitenkin mestaruutta tai finaalipaikkaa, MTV Urheilun liiga-asiantuntija Jesse Joensuu totesi.

Myös HIFK:n päävalmentaja Olli Jokinen joutui myöntämään:

– Materiaali on tällä hetkellä erittäin kapea. Kaikki kynnelle kykenevät pelaajat tarvittaisiin terveiden kirjoihin. Sitten me oikeasti pääsisimme mittaamaan sitä, että mikä se materiaali on, Jokinen sanoo.

– Täällä ei ole ollut vielä yhtään päivää, että olisi päässyt koko materiaaliin käsiksi. Ensimmäisestä päivästä lähtien, kun tänne on tullut töihin, joku on ollut toipilaana, Jokinen huomioi.

Lisää tarinaa kyseisestä aiheesta näkyy ja kuuluu jutun yläreunan videolta. Siinä tapetille nousee myös se, onko Jokinen nyt valmentajauransa kovimmassa paikassa.