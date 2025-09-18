Tappara kaatoi SaiPan vierasjäällä 3–2, vaikka otti peräti kahdeksan kahden minuutin rangaistusta jääkiekon SM-liigassa keskiviikkona. Kirvesrintojen päävalmentaja Rikard Grönborg kommentoi tapahtumia värikkäästi.
Tappara käänsi maalin tappioaseman voitoksi päätöserässä. Voitto-osuman teki Jesper Mattila alivoimalla vieraiden illan kahdeksannen kahden minuutin rangaistuksen aikana.
Grönborg luonnehti voittoa "kovaksi" lehdistötilaisuudessa ottelun jälkeen.
– Meidän pitää olla paljon kurinalaisempia, ruotsalaisluotsi totesi.
Grönborg kiitteli sitä, että joukkue blokkasi laukauksia ja taisteli alivoimat urhoollisesti.
– V***n hieno luonnevoitto, mutta emme voi pelata noin, hän summasi kiroillen.
6:46Maalikooste: SaiPa–Tappara – vieraat ratkaisivat 3–2-voiton alivoimalla.
SaiPan päävalmentaja Raimo Helminen otti tappion tuttuun tapaan omalle kontolleen – jopa hämmentävän raa'alla kommentilla.
– Tappara näytti meille, miten jääkiekkoa pelataan ja kuinka voitetaan.
– Olimme jäljessä. Ja myös erittäin huonoa valmentamista minulta, englanniksi vastannut Helminen päätti.
Tappara pelaa seuraavaksi kotiottelun KalPaa vastaan perjantaina. SaiPa jatkaa kauttaan HIFK:n vieraana lauantaina.
Jutun videoilla ottelun lehdistötilaisuus ja maalikooste.