Pekka Virta on törmännyt yllätyksiin – mestariluotsi avaa vaikean liigasyksyn taustoja: "En tiedä, mikä minua ajaa tällaisiin paikkoihin"

Kahdeksan ottelua, yksi voitto ja kaksi rankkaritappiota. Pistesarakkeessa viisi pojoa. SaiPan tulos on jäänyt alkukaudella piippuun. Maalinteko-ongelma on ilmeinen. Ottelua kohden on syntynyt vain yksi osuma.

Viime kaudella työrauha Virran ympärillä oli vakaa. Lappeenrantaan saapuessaan mestarivalmentaja toi kaupunkiin uskottavuuden ja selkeän tulevaisuuden näkymän. Virta korosti MTV Urheilun haastattelussa vuoden 2021 toukokuussa, että tavoitteiden pitää olla projektissa tarpeeksi pieniä.

– Taisin sanoa myös, että määrätty määrä otteluita pitäisi voittaa, että saa aikaiseksi työrauhan, Virta toteaa tuoreeltaan MTV Urheilulle.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

7:14 Näin Pekka Virta ennakoi SaiPa-pestiään toukokuussa 2021.

Avauskausi keltamustien peräsimessä tuotti sijan 14. Projekti on tähän mennessä vastannut haastavuudeltaan Virran odotuksia. Matkan varrelta on kuitenkin löytynyt myös elementtejä, jotka ovat päässeet yllättämään.

– En tiedä, mikä minua ajaa tällaisiin paikkoihin, jotka tietää haastaviksi. Kun ruvetaan tekemään ja pelaamaan, niin nähdään ihmisten tekemistä paineen alla. Varmasti löytyy myös asioita, joiden oletti menevän paremmin, Lukossa SM-kultaa valmentanut Virta toteaa.

Pitkistä prosesseista elämäntyönsä SM-liigassa ammentanut Virta toteaa, että haasteet eivät ole toistensa veljiä.

– Ei minulla mitään sellaista valmista sapluunaa ole ollut Lappeenrantaan tullessa. Olen aina lähtenyt tekemään projektia siitä hetkestä alkaen, hän lisää.

Ei mitenkään katastrofaalista

Alkaneen kauden tavoite SaiPalla on Virran mukaan 1,5 pistettä per ottelu. Siitä ollaan nyt seitsemän pistettä perässä.

– Peli itsessään ei ole ollut mitenkään katastrofaalista. Tulokset ohjaavat asioita nopeasti väärään suuntaan. Silloin yleensä usko ihmisiin projektin ympärillä on koetuksella.

Osaltaan haastetta startanneeseen sesonkiin on luonut suuri määrä uusia pelaajia. Nuorten ja ulkomaalaisten pelaajien sisäänajo ottaa aikansa, ja se on Virran mukaan tiedostettu.

– Viime vuodesta vaihtuvuus on ollut iso. Tässä on puoli joukkuetta, jotka aloittavat uuden tarinan, osa jopa uudessa maassa.

Kun koko joukkue on iskenyt vain kahdeksan osumaa, on itsestään selvää, että tulosyksikköön hankituista pelaajista monella on jäänyt vajaaksi. SaiPan paras pistemies on TPS:stä siirtynyt Jaedon Descheneau, jolla on kasassa neljä tehopistettä. Ratkaisupotentiaalisimmista ulkomaalaisista sentteri Antoine Morand on saalistanut kaksi syöttöpistettä. Kuusi ottelua pelannut Kristian Pospisil on taululla yhden syöttöpisteen voimin.

Vastoinkäymisiltä pelaajarintamalla ei myöskään ole vältytty. SaiPa tiedotti eilen, että kauden kolmannessa ottelussa loukkaantunut keskushyökkääjä Kevin Fitzgerald päättää uransa välittömästi päävamman vuoksi.

– Hän ehti lopettamaan ennen kuin ehdittiin viikko pelaamaan lätkää, tämä (kausi) on aina yllätyksiä täynnä, Virta toteaa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Virta ja lehdistötilaisuudet

Lauantaina 24. syyskuuta SaiPa hävisi vierasottelun JYPille lukemin 0–2. Pelin jälkeen lehdistötilaisuudessa nähtiin turhautunut päävalmentaja. Virta mainitsi ottelua analysoidessaan hyökkääjä Kristian Pospisilin otteet kriittiseen sävyyn. Lisäksi joukkue sai rapaa huonosta valmistautumisesta vierasotteluun. Virran mukaan missään tapauksessa kyse ei ollut minkäänlaisesta "bussin alle heittämisestä".

– Nostin huonon valmistautumisen esiin, koska edellisillan hyvän HIFK-voittopelin jälkeen oletusarvo oli, että pelaajat hoitavat valmistautumisen.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

1:04 Tätä SaiPa odottaa Pospisililta. Lyhyt pelinäyte on kuin vuoristorata.

Pospisilin kohdalla Virta totesi lehdistötilaisuudessa, ettei yksi mies voi yksin otteluita ratkaista.

– Mitä Pospisilin tapaukseen tulee, hän pelasi hyvän jääkiekkopelin. Antoikin meille mahdollisuuden voittaa. Samaan aikaan hänen peliaikansa nousi, ja pisimmät vaihdot venyivät puolitoistaminuuttisiksi. Se halu ratkaista nousi vaan niin kovaksi, Virta selventää.

Pekka Virta kritisoi JYP-ottelun jälkeen joukkueensa valmistautumista. Osansa sai myös Kristian Pospisil. Katso pääkuvan videolta Virran värikästä ja kriittistäkin analyysia SaiPan otteluiden jälkeen.

Suurempaa draamaa tapauksesta on Virran mielestä aivan turha lähteä kaivamaan.

– Pospisilhan on pelaaja, joka mainitaan joka paikassa ja koko ajan. Siksi hänet on tänne hankittu, että on värikäs persoona. Mä luulen, että hän nyt on enemmänkin kiitollinen, että nimi tulee mainituksi.

Laajakatseisesti ja rikkaalla kielellä otteluita välittömästi taistojen tauottua analysoiva Virta toteaa, että JYP-matsin jälkeen tunne puski pintaan.

– Siinä pelissä tuli turhautuminen, että jumalauta tämän olisi voinut voittaa valmistautumalla vähän paremmin. Kun kopista lähdet pelin jälkeen siihen lehdistötilaisuuteen, niin joskus saattaa olla sellainen mahdollisuus. Jos tässä joku haluttaisi heittää bussin alle, niin se tarkoittaisi että hänestä ei puhuta mitään, ja kauppaaminen olisi käynnissä, Virta linjaa.

Ympäristö hoitaa provosoinnin

Alkukaudella joukkueesta on ollut aistittavissa päävalmentajan mukaan tappioiden tuoma ahdinko. SaiPa hävisi neljä ensimmäistä otteluaan, joista kaksi rankkarikisan jälkeen. Ahdingolla ei ole Virran mielestä mitään tekemistä isomman projektin kanssa, vaan se on tämänhetkinen tila, joka pitää käsitellä ja josta pitää päästä eteenpäin.