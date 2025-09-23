Kahden SM-liigan jättiläisen, Tapparan ja HIFK:n alku SM-liigakauteen ei voisi enempää poiketa toisistaan. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi näkee joukkueissa useita eroavaisuuksia.

Viime kauden floppijoukkue Tappara on aloittanut kauden neljän puhtaan voiton tyrmäävällä sarjalla. HIFK on puolestaan liigajumbona voitettuaan vain yhden ottelun viidestä pelaamastaan.

Seurojen itse ilmoittamien pelaajabudjettien mukaan Tappara operoi 3,5 miljoonan euron joukkueella, kun taas HIFK:n panostus laski viime kaudesta 3,15 miljoonaan.

Se, mihin raha on käytetty, eroaa seurojen välillä merkittävästi.

– Tapparalla on 12 hyvässä iässä olevaa valmista suomalaista pelaajaa ja IFK:lla vain muutama. Kovin on iso ero, toteaa MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi.

Paperilla HIFK ei näytä sen vanhemmalta nipulta. Joukkueen keski-ikä on Elite Prospects -sivuston listauksessa vain 25,53 vuotta, kun taas Tapparalla vastaava luku on 26,75.

Luvut antavat kuitenkin harhaanjohtavan käsityksen, sillä avainpelaajiltaan ikääntyvän HIFK:n keski-ikää laskevat nuoret pelaajat ovat joutuneet ottamaan ennenaikaisesti liian isoa vastuuta valtavan loukkaantumissuman keskellä.

– Kyllä se nyt tulee silmille, kun ajattelee, missä pelillisessä tilanteessa Tappara on. Siellä muutamat nuoret pelaajat voivat kasvaa rauhassa, kun taas IFK:ssa liian moni joutuu esille. Ei heillä ole mahdollisuuksiakaan selvitä, Kivi sanoo.

Sillasta ei päästä tsemppaamalla

HIFK:lta odotettiin monissa ennakkoarvioissa paluuta sarjan suurimpien joukkoon Olli Jokisen otettua valmennusvastuun. Jokisen alku seurassa on kuitenkin ollut karmea.

– Nythän se ei toimi ollenkaan, mitä Jokinen ennen kauden alkua toisti moneen otteeseen, että haetaan omista vauhtia ja pakit tuovat jalalla tai hyvillä avuilla kiekon ulos omista. Ei IFK pääsee omista nyt yhtään mihinkään, Kivi huomauttaa.

– He ovat ihan oikealla paikalla sarjataulukossa. Se näkyi oikeastaan jo ihan ensimmäisellä kierroksella Jukureita vastaan, vaikka he voittivat sen.

Kivi on nähnyt toista kauttaan HIFK:ssa aloittavan Jori Lehterän olemuksessa selvää turhautumista heti kauden alusta lähtien. Viisastenkiveä joukkueen kurssin kääntämiseen ei ole näköpiirissä.

– IFK:n valmennuksen kannalta kovin juttu on se, että kun joukkue on tuollaisessa sillassa, niin mistä sitä (uutta nousua) pitäisi ruveta rakentamaan? Ei se pelkällä tsemppaamisella tule, vaan jollain tavalla pitäisi saada pelillistä itseluottamusta kaivettua, Kivi toteaa.

– Maalivahdit ottavat vähän pelastavia koppeja, luodaan vähän parempia paikkoja pelillisillä ratkaisuilla ja niin edelleen. Se ei lähde automaattisesti, vaan täytyy löytyä jotain, johon voi rakentaa.

(juttu jatkuu videon jälkeen)

4:56 Jesse Joensuu arvostelee Olli Jokisen kommentteja: "Missään tapauksessa joukkueessa ei saisi toimia näin"

Tappara reagoi huippuorganisaation tavoin

Tapparassa tilanne on taas aivan toinen. Seurassa on reagoitu maltillisesti viime vuoden rajuun pettymykseen, kun runkosarjan yhdeksättä sijaa seurasi selvä puolivälierätappio paikallisvastustaja Ilvekselle.

Päävalmentaja Rikard Grönborg sai jatkaa ja sai vielä tuekseen ruotsalaiset maanmiehensä Anders Karlssonin ja Peter Popovicin.

– Siellä on todellakin reagoitu – niin kuin huippuorganisaatiot tekevät. Siellä ei ole toivottu, että se lähtee ja tilanne nollaantuu kesän aikana, vaan on hommattu sellaiset palaset, että se lähtee.

– Jos odotetaan muutosta ilman, että tehdään mitään muutosta, niin ei sitä tule, Kivi linjaa.

– Eikä Grönborg oli omasta ajattelustaan luopunut. Hän on vain vähän viilannut sitä.

Pelaajapuolella tapahtui paljonkin liikehdintää. Tappara nappasi sarjan halutuimman puolustajan Jesper Mattilan, vain vuoden poissaolon jälkeen palaavan maalivahdin Christian Heljangon sekä kovan luokan tanskalaishyökkääjän Joachim Blichfeldin.

– Veikkasin ennen kauden alkua, että Blichfeld on saletti 20 maalin tekijä, mutta taitaa olla vähän varovainen arvio, Kivi nauraa tehot 3+4 seitsemään peliin tehneestä tanskalaisesta.

– Ja heidän neloskentästään täytyy sanoa, että aika harvalla valmentajalla on tällaista ketjua kuin Otto Rauhala, Ondrej Pavel ja Emil Sylvegård. Pelit muuttuvat joka kerta, kun he tulevat jäälle.

Kun pakettiin lisätään muun muassa Tuulolan veljekset Joni ja Eetu, kovan maalivahtitandemin täydentävä Juha Metsola sekä Kristian Tanus ja Aapeli Räsänen, Tapparan runko on niin vahva, ettei Kivi muistanut enää lainkaan Oiva Keskisen mahdollista paluuta takaisin Columbuksen NHL-leiriltä.

– Ai niin sekin. Totta kai kauden aikana tarvitsee vähän leveyttäkin.