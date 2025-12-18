MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi ei niellyt SM-liigan häntäpäässä majailevan HPK:n päävalmentaja Mikko Mannerin kommentteja pureskelematta.

Liigaviikon tuoreimmassa jaksossa SM-liigan seuroille jaettiin joulutodistukset meneillään olevan kauden osalta. HPK sai todistukseensa arvosanan 7.

– HPK:lta nähtiin viime kaudella loistava venyminen, mutta tämä vuosi on ollut aika harmaa. Siellä ei ole oikein kukaan pelaaja tullut millään lailla esille ja nyt he ovat tippuneet sijalle 14. Peliesityksillä ei ole kyllä ansainnutkaan enempää, Kivi perustelee.

– HPK on liian paljon sellaisessa selviytymismoodissa.

Kivi vihjaa, että tätä on ollut aistittavissa päävalmentaja Mannerin puheista.

Kivi viittaa puheillaan Mannerin ulostuloon joulukuun alussa pelatun Ilves-HPK-ottelun jälkeisessä pressitilaisuudessa. Vuoden 2018 mestariluotsi painotti tuolloin, miten putoamisuhan poistuttua tältä kaudelta hän uskaltaa antaa nuorten pelaajien treenata "todella kovaa koko kauden".

– Oli meinaa aika jännä kommentti, kun hänkin kun on tuolla maajoukkuehommissa mukana. Että nyt voi nuoret pelaajat harjoitella rauhassa, kun ei ole putoamisuhkaa. Eivätkös nuoret pelaajat voi treenata vaikka kuinka paljon joka vuonna? Eihän tätä putoamisuhkaa ollut kuin viime vuonna, Kivi pohtii.

– Mikko Mannerilla on tällainen jääkiekkopää, niin oli hänen suustaan se oli erikoinen kommentti. En usko, että nuorten pelaajien kohdalla kannattaa paljoa palautella, vaikka mitenkä pelataan. Nehän useammin pelaakin paremmin, kuin treenaa paremmin. Ehkä se tuli myös siinä pelin tunnekuohuissa, mutta ihan kiinnostava asia.

– Olisi kiva kysyä, että mitä hän mietti.

