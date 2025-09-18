Lukon tähtimaalivahti Antti Raanta menee tänään tutkimuksiin, raumalaisseuran urheilujohtaja Kalle Sahlstedt kertoo MTV Urheilulle.

SM-liigaan 11 NHL-kauden ja yhden Sveitsin-vuoden jälkeen palannut Raanta, 36, loukkasi itseään HIFK-vierasottelussa keskiviikon kierroksella. Hän luisteli vaivalloisesti pois kaukalosta toisessa erässä.

Yllä olevalla videolla kuvaa loukkaantumistilanteesta ja Raannan poistumisesta kaukalosta.

MTV Urheilu tavoitti torstaina Lukon urheilujohtajan Kalle Sahlstedtin. Hän kertoi, että Raanta menee tänään tutkimuksiin, minkä jälkeen loukkaantumisesta tiedetään enemmän.

Siihen, miten vakava vamma on tai milloin Raanta on pelikunnossa, Sahlstedt ei omien sanojensa mukaan osannut vastata.

Lukko pelaa seuraavan ottelunsa perjantaina, kotijäällään HPK:ta vastaan. Lukko otti kauden avausvoittonsa, kun se kaatoi HIFK:n 5–1.