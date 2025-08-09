Helsingin poliisin ratkaisu peukkuhuumeen kitkemiseksi: Selvitys

Huumeiden käytöstä pitäisi tehdä monialainen selvitys, josta käy muun muassa ilmi jokaisen viranomaisen rooli, sanoo poliisipäällikkö.
Peukun käyttäjien määrää pitäisi saada laskettua, sanoo Helsingin poliisin päällikkö Jari Liukku.
Alfa-pvp eli peukuksi kutsuttu muuntohuume on pahentanut Helsingin huumausainetilannetta, kertoo Helsingin poliisi. Alueen ensihoidolle on tullut myös useita satoja myrkytystehtäviä enemmän kuin viime vuonna.
Peukku on voimakkaasti addiktoiva huume, joka aiheuttaa osalle käyttäjistä voimakasta aggressiivisuutta, väkivaltaisuutta ja vainoharhaisuutta.
Alfa-pvp:tä on nykyään tarjolla enemmän Suomessa kuin aiemmin. Liukku nostaa esiin käytön kasvamiseen liittyen myös yhteiskunnan asenteet huumeisiin.
– Se muokkaa asenneilmapiiriä ja altistaa enemmän ihmisiä sille, että haluaa kokeilla huumeita.
Jotta alfa-pvp:n käyttäjien määrä laskisi, huumeiden käytöstä pitäisi tehdä monialainen selvitys, sanoo Liukku. Selvityksessä tulisi muun muassa käydä ilmi jokaisen viranomaisen rooli huumeiden käytön vähentämiseksi.
Peukkuhuume
Synteettinen muuntohuume, joka kiihottaa voimakkaasti keskushermostoa.
Alun perin Alfa-PVP. Nykyisin peukuksi kutsutaan myös muita samankaltaisia synteettisiä aineita, kuten MDPV:tä, Alfa-PHP:tä ja Alfa-PiHP:tä.
Käyttöannokset ovat äärimmäisen pieniä verrattuna perinteisiin huumeisiin. Yliannostusriski suuri.
Käytetään yleensä suonensisäisesti, nuuskaamalla tai polttamalla eli höyrystämällä.
Hyvin addiktoiva, mikä saa käyttäjät ottamaan uuden annoksen tiuhimmillaan 10–15 minuutin välein.
Aiheuttaa kiihtymystä, ahdistusta. unettomuutta, harhaluuloisuutta, psykoosia, erikoista liikehdintää, väkivaltaista käytöstä, sekavuutta ja kognitiivisia ongelmia.
Suomessa peukun käyttö on lisääntynyt viime vuosina. Vuodesta 2018 lähtien peukku on liitetty yli 70 kuolemantapaukseen Suomessa.
Lähde: A-klinikkasäätiön Päihdelinkki