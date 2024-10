Amfetamiini palasi rajusti takaisin: Kuvat kertovat tylyn totuuden Suomen huumekriisistä

Tämän todistavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) jätevesitutkimukset. Amfetamiinin käyttö lähti suurten huumetakavarikkojen ja sitä seuranneiden saatavuusongelmien takia laskuun 2020-luvulla, mutta nyt käyttö on uudessa nousussa etenkin Helsingissä ja muissa suurissa kaupungeissa.

– Alfa-pvp on keskushermostoa kiihottava huumausaine, joka perinteisistä huumeista muistuttaa eniten amfetamiinia. Käyttöannokset ovat pienempiä kuin amfetamiinilla, sama päihdyttävä vaikutus, mutta sitä otetaan useammin, THL:n johtava asiantuntija Teemu Gunnar kertoi MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Amfetamiinin paluu ei suinkaan ole hyydyttänyt vaarallisen "peukun" käyttöä, vaan kyseisten aineiden käyttö yhteensä on selvässä kasvussa. Gunnarin mukaan tämä sekä alfa-pvp:n yleistyminen näkyvät myös huumerattijuopumusten ja huumeisiin liittyvien kuolemantapausten määrän kasvuna.

Gunnarin mukaan alfa-pvp:n käyttö keskittyy toistaiseksi Etelä- ja Lounais-Suomeen, ei tosin pelkästään isoihin kaupunkeihin. Esimerkiksi Huittisten jätevedestä löytyi ainetta suhteessa väkilukuun merkittävästi. Yleistyminen muualla maassa on kuitenkin vain ajan kysymys, asiantuntija arvioi.

Nykyisin projektityöntekijänä Aseman Lapset ry:ssä työskentelevä Tomas Luoto käytti itse aiemmin huumeita vuosikaudet. Nyt hän on ollut kuivilla jo useita vuosia ja auttaa muita päihteidenkäyttäjiä. Luodon mukaan nykyisin käytettävä peukkuhuume on erittäin vaarallinen. Hän on itsekin käyttänyt aiemmin alfa-pvp:tä.