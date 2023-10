Huonosti tunnettu aine korvaa amfetamiinia huumemarkkinoilla ja tappaa jo yhtä paljon: "Siitä tulee jumalattoman äkkipikaiseksi ja impulsiiviseksi"

Amfetamiinin aiheuttamiksi merkittyjen myrkytyskuolemien määrä on vuosien 2021 ja 2022 välillä laskenut 14 kuoleman huippuluvusta kuuteen kuolemaan. Samalla alfa-PVP:n aiheuttamien kuolemien määrä on noussut jyrkästi nollasta kuuteen. Tiedot käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Oikeuskemiayksikön tiedoista.

THL:n tilaston mukaan vuonna 2022 kuoli huumemyrkytykseen yhteensä 192 ihmistä, ja kuolemista 90:ssä tärkein löydös oli Subutexin vaikuttava aine buprenorfiini. Muutokset amfetamiinikuolemista kertovat kuitenkin huolestuttavasta kehityksestä piristävien stimulanttihuumeiden käyttäjien keskuudessa.

Lainvalvontaviranomaisten kansainvälinen Greenlight-operaatio vuonna 2021 johti poikkeuksellisen mittakaavan amfetamiinitakavarikoihin ja jätevesitutkimusten mukaan amfetamiinin käytön voimakkaaseen laskuun. Amfetamiinin käyttömäärät ovat pysyneet sittemmin selvästi operaatiota edeltäneiden huippuvuosien alapuolella, mutta alfa-PVP:n käyttömäärät lähtivät kasvuun hieman operaation jälkeen.

– Viime aikoina alfa-PVP:tä on käytetty Helsingin Viikinmäen alueella eniten seurantahistorian aikana ja esimerkiksi enemmän kuin ennen huumausaineeksi luokittelua, johtava asiantuntija Teemu Gunnar THL:stä kertoo sähköpostitse.

Jätevesitutkimuksista näkyy myös se, miten kokaiinin kulutus on noussut huomattavasti operaation jälkeen. Myös metamfetamiinin kulutus näkyy jälleen jonkin verran elpyneen. Ainakin viimeksi mainitun voi tulkita olevan korvaava päihde puuttuvalle amfetamiinille.

Mitä on Alfa-PVP?

Alfa-PVP kuuluu katinonien ryhmään, ja sillä on keskushermostoa voimakkaasti kiihottava ja piristävä vaikutus. Tältä osin se muistuttaa jossain määrin amfetamiinia. Ehkä tunnetuin Suomessa käytetty katinoni oli aakkosinakin tunnettu MDPV, joka sai voimakkaiden ja epätoivottujenkin vaikutustensa vuoksi huonoa mainetta myös käyttäjien parissa. Huumausaineluokittelun jälkeen MDPV:tä ei Suomessa juuri ole havaittu.

Alfa-PVP luokiteltiin huumausaineeksi vuonna 2014, mutta MDPV:stä poiketen se on jossain määrin vakiinnuttanut asemansa suomalaisessa huumekirjossa.

– Jätevesitutkimusten perusteella voidaan perustellusti sanoa alfa-PVP:n hallitsevan muuntohuumepuolta tällä hetkellä. Selvää on myös, että osin alfa-PVP:llä korvataan amfetamiinin käyttöä, Gunnar kertoo.

Aine näkyy myös oikeusistuimissa. Alfa-PVP:tä käyttäviä henkilöitä on muun muassa kärähtänyt rattijuopumuksista. Vakavimmillaan aine on yhdistetty henkirikokseen. Siuntion taposta viime kuussa tuomittu mies syytti ainetta väkivaltaisesta käytöksestään.

– Kaikki väkivaltarikokseni olen tehnyt alfa-PVP:n vaikutuksen alaisena. Siitä tulee jumalattoman äkkipikaiseksi ja impulsiiviseksi. Lisäksi siitä tulee vainoharhaiseksi. Sellaisiin henkilöihin, joilla on taipumusta aggressiiviseen käytökseen, se vaikuttaa niin että tulee vielä enemmän aggressiiviseksi. Näin tapahtuu myös minulle, mies kertoi kuulusteluissa.

Aineen on aiemmin syytetty liittyvän aggressiiviseen ja jopa psykoottiseen toimintaan.

Ilmiö havaittu kaduilla

A-klinikkasäätiön kohtaavan työn päällikkö Annuska Dal Maso kertoo, että katutyötä tekevillä on Tampereella ja Helsingissä on havaintoja katononien käytön kasvusta. Huumeita käyttävät ovat kertoneet, että yleisesti PV:ksi kutsuttuja katinonityyppisiä muuntohuumeita on paljon tarjolla.



– Ihmiset ovat kertoneet, että amfetamiinia on nyt todella haastavaa löytää. Ja useat maininneet myös, että amfetamiini, jota heille myyty, onkin vaikuttanut olevan PV:tä, Dal Maso kertoo Helsingin tilanteesta.



Hän tuo esille, että samaan aikaan kun operaatio Greenlight johti amfetamiinia tuovien verkostojen kiinnijääntiin, tapahtui myös kotimaisissa huumeiden pimeän verkon kauppapaikoissa laajempi muutos. Yhä useampi huumeiden kauppapaikka suljettiin tai lopetti toimintansa ja samalla katinonien käyttö lähti nousuun. On siis mahdollista, että muutos pimeässä verkossa tapahtuvassa huumekaupassa vaikutti joidenkin aineiden saatavuuteen.

– Tietysti on mahdollista, että samaan aikaan tapahtuu jotain ylikansallisia muutoksia katinonimarkkinoilla, Dal Maso pohtii.

Katinonikuolemat ylittäneet amfetamiinin aiheuttamat yliannostukset

Alfa-PVP ei ole ainoa suurelle yleisölle tuntemattomampi piristävä huumausaine, jonka käytössä näkyy kasvua. Huumeyliannostuskuolemissa näkyvät nyt myös esimerkiksi sellaiset katinonit kuin alfa-PHP ja alfa-PHiP. Yhteenlaskettuna katinonien aiheuttamat myrkytyskuolemat ovat jo huomattava ilmiö.

– Näiden aiheuttamia myrkytyskuolemia oli viime vuonna enemmän kuin amfetamiinin aiheuttamia, THL:n oikeuskemisti Pirkko Kriikku kertoo.

– Monet niistä ovat varsin lyhytvaikutteisia, eli niitä tulee sitten tarve ottaa lisää ja lisää, ja silloin ne vaikutukset voivat muuttua hyvin kohtalokkaiksi.

Pelkästään alfa-PVP:n aiheuttamaksi katsottuja huumekuolemia on jo yhtä paljon kuin amfetamiinin. Muut katinonit mukaan lukien kuolemia on enemmän kuin amfetamiinilla.

Kriikun mukaan katinonit ovat lähtökohtaisesti amfetamiinia vaarallisempia ja voimakkaampia. Tähän viittaavat myös tilastotiedot: Amfetamiinia on korkeimmillaan havaittu jätevesissä yli 450 milligrammaa tuhatta henkilöä kohti, alfa-PVP:tä vain 16 milligrammaa. Vaikka alfa-PVP:n määrä jätevesissä on voimakkaasta kasvusta huolimatta marginaalinen amfetamiiniin verrattuna, on kuolemia silti saman verran.

Yliannostuskuolemia tilastoidessa kuolema merkitään tärkeimmäksi arvioidun löydöksen mukaan, koska huumemyrkytykset ovat yleensä usean aineen sekamyrkytyksiä. Esimerkiksi yleisin huumemyrkytyksen aiheuttaja, viime vuonna 90 yliannostuskuolemaa aiheuttanut buprenorfiini, ei yleensä aiheuta kuolemaa, ellei sitä ole käytetty yhdessä alkoholin tai rauhoittavien lääkkeiden kanssa.

Maailmalla tiedetään, että suurimmassa osassa alfa-PVP-kuolemista henkilö on käyttänyt muita aineita yhdessä aineen kanssa.

Alfa-PVP:n käytön kasvu näkyy jätevesien huumepitoisuuksia mittaavissa tutkimuksissa pienenpienenä kasvuna muiden mitattujen aineiden rinnalla, vaikka käyttö onkin tilastojen valossa moninkertaistunut.

Näkyy rattijuopumuksissa ja käytetyissä neuloissa

Alfa-PVP:n käytön kasvu heijastuu liikenteeseen. Kun alfa-PVP:tä havaittiiin vuonna 2019 rattijuopumustapauksissa vain vajaa sata kertaa, oli tapauksia vuonna 2022 lähes 350 kappaletta. Amfetamiinia havaitaan silti rattijuopumiksissa huomattavasti enemmän, esimerkiksi vuonna 2022 lähes 4200 rattijuopumusta. Luku on ollut laskeva, sillä vuonna 2019 amfetamiinirattijuopumuksia oli yli 5600.

Myös käytettyjen ruiskujen analysoinneissa alfa-PVP:tä on havaittu säännöllisesti. Sitä suuremmaksi ilmiöksi ainakin Helsingin alueella on noussut kuitenkin alfa-PHiP-katinoni, jota viime syksynä oli joka viidennessä Helsingin terveysneuvontapisteeseen tuodussa ruiskussa. Aine oli kolmanneksi yleisin löydös buprenorfiinin ja amfetamiinin jälkeen. Myös jätevesitutkimuksissa ainetta on havaittu, korkeimmillaan 8,5 milligrammaa tuhatta ihmistä kohden. Käytettyjen ruiskuja tutkitaan jälleen Helsingissä tänä syksynä, jolloin asiasta saadaan ajantasaisempaa tietoa.

Ensimmäiset alfa-PHiP-kuolemat todettiin Suomessa viime vuonna, jolloin kuolemia oli kaksi. YK luokitteli sen huumausaineeksi vasta tänä vuonna. Jää nähtäväksi, miten kielto sen käyttöön vaikuttaa.