Yhdysvaltalaismedian mukaan USA on saattanut aloittaa maaiskut Venezuelaan.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kertonut Yhdysvaltain armeijan iskeneen "suureen laitokseen Venezuelassa". Asiasta uutisoi yhdysvaltalaislehti The New York Times.
Trump vahvisti iskun radiohaastattelussa perjantaina, mutta hänen mukaansa isku oli tehty jo kaksi vuorokautta aiemmin.
Jos tieto iskusta pitää paikkansa, se olisi ensimmäinen tiedossa oleva maalla tehty isku Venezuelaan sen jälkeen, kun Trump aloitti sotilaallisen kampanjan Venezuelaa ja sen diktaattoria Nicolas Maduroa vastaan.
The New York Timesin mukaan Yhdysvaltain viranomaiset sanovat Trumpin viitanneen Venezuelassa sijaitsevaan huumelaitokseen. He eivät kuitenkaan antaneet yksityiskohtia asiasta.
Sotilasviranomaiset sanoivat lehdelle, että heillä ei ollut tietoja, joita he voisivat jakaa.
Maan keskusrikospoliisi ja Valkoinen talo kieltäytyivät kommentoimasta asiaa.