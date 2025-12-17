Huumeiden kokonaisarvon arvioidaan nousevan miljardeihin euroihin, vaikka tarkkoja reittejä ja kohdemaita ei ole julkistettu.
Poliisi epäilee 37-vuotiaan tanskalaismiehen johtaneen maailmanlaajuista huumeverkostoa. Mies on ollut tutkintavankeudessa Tanskassa marraskuusta lähtien. Asiasta uutisoi muun muassa Tanskan yleisradio DR.
Puolan poliisin mukaan hän on johtanut valtavia määriä salakuljettanutta rikollisjärjestöä.
Huumeita on salakuljetettu Kolumbiasta Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan. Rikollisjärjestöä epäillään myös osallisuudesta murhiin.
Verkostoa epäillään salakuljettaneen useita tonneja kokaiinia, hasista ja marihuanaa.
Miestä on etsitty vuodesta 2023 lähtien, ja hän on ollut muun muassa Interpolin etsintäkuuluttama.
Vaimo ja lapsi Floridassa
Huumeiden kokonaisarvon arvioidaan nousevan miljardeihin euroihin, vaikka tarkkoja reittejä ja kohdemaita ei ole julkistettu.