Huumeiden kokonaisarvon arvioidaan nousevan miljardeihin euroihin, vaikka tarkkoja reittejä ja kohdemaita ei ole julkistettu.

Miestä on etsitty vuodesta 2023 lähtien, ja hän on ollut muun muassa Interpolin etsintäkuuluttama.

Verkostoa epäillään salakuljettaneen useita tonneja kokaiinia, hasista ja marihuanaa.

Huumeita on salakuljetettu Kolumbiasta Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan. Rikollisjärjestöä epäillään myös osallisuudesta murhiin.

Puolan poliisin mukaan hän on johtanut valtavia määriä salakuljettanutta rikollisjärjestöä.

Puolan poliisin mukaan miehen rikollinen toiminta ulottuu vuoteen 2010, ja häntä epäillään myös puolalaisen miehen murhasta Espanjassa.

Epäilty mies on asunut aiemmin Espanjan Aurinkorannikolla ja toiminut johtajana brittiomisteisessa yrityksessä, joka on sittemmin mennyt konkurssiin.

Yhdysvalloissa hänellä on ollut yritystoimintaa Floridassa ja Texasissa. Hänet pidätettiin Floridassa ja karkotettiin sieltä Tanskaan, missä hänet otettiin kiinni Kööpenhaminan lentokentällä 13. marraskuuta.