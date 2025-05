Suomessa käytetään enemmän huumeita kuin koskaan. Näin voi päätellä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen jätevesitutkimuksen tuloksista.

Tutkimus mittaa jätevedestä esimerkiksi amfetamiinin, kokaiinin ja ekstaasin käyttömääriä. Vaikka luvuissa on vaihtelua kaupungeittain, on yleiskuva selvä: Huumeita käytetään enemmän kuin koskaan aiemmin mittaushistorian aikana. Ottaen huomioon huumeiden käytön yleistymisen pidemmällä aikavälillä, voidaan arvioida, että huumeita ei todennäköisesti ole Suomessa koskaan käytetty yhtä paljon kuin nyt.

Jätevesitutkimuksen piirissä on 60 prosenttia Suomen väestöstä ja maan suurimmat kaupungit. Koska huumeiden käyttö painottuu kaupunkeihin, kattaa mittaus tosiasiassa tätä suuremman osuuden huumeita käyttävästä väestöstä.

Huumeita käytetään moninkertaisesti

Huumeiden käyttöä on tutkittu jätevesistä vuodesta 2012 lähtien. Tilastoista näkyy, että huumeiden käyttö on moninkertaistunut kaupunkialueella.

THL vertaili huumejäämiä alueella, johon kuuluvat Helsinki, Espoon, Lahti, Lappeenranta, Tampere, Jyväskylä, Kuopio, Oulu ja Rovaniemi lähialueineen. Näiden alueiden jätevesissä virtaa noin 40 prosentin väestön huumejäämät.

Amfetamiinin, metamfetamiinin, kokaiinin ja ekstaasin vaikuttavan aineen MDMA:n käyttö on kasvanut näiden kaupunkien yhteenlasketulla alueella noin nelinkertaiseksi tutkimuksen alusta. Jos vuonna 2012 näillä alueilla käytettiin yhteensä vajaat 250 kiloa näitä huumeita, oli luku vuonna 2024 lähemmäs 1000 kiloa. Huumeiden käyttö on siis moninkertaistunut.

Kokaiinia käytetään historiallisen paljon

Aineittaiset ja alueelliset vaihtelut ovat kuitenkin merkittäviä. Jätevesitutkimuksen tuloksista voi nähdä, että esimerkiksi kokaiinia käytetään valtakunnallisesti historiallisen paljon. Vaikka käyttö painottuu yhä voimakkaasti erityisesti pääkaupunkiseudulle, alkaa sen käyttöä näkymään yhä enemmän myös muualla Suomessa.

Esimerkiksi amfetamiinin osalta tilanne on vaihtelevampi. Kyseessä on yhä maan käytetyin stimulanttityyppinen päihde ja joissain kaupungeissa sen käyttö on ennätystasolla. Helsingissä taas amfetamiinin käyttö on painunut alle keskitason, mitä saattaa selittää alfa-PVP:n voimakkaasti kasvanut käyttö.

Tulosten perusteella alfa-PVP korvaa osin amfetamiinia, sillä kun amfetamiinin käyttö laskee, alfa-PVP:n käyttö nousee. Tätä johtopäätöstä tukevat myös THL:n ruiskuhuumejäämätutkimuksen tulokset. Tiedetään, että alfa-PVP:n käyttöannokset ovat huomattavasti amfetamiinia pienempiä, joten vaikka tilastografiikoissa sen käyrä on amfetamiiniin nähden matala, voivat käyttömäärät ovat suhteessa huomattavasti kuvaajan esittämää suurempi.

Tutkimus ei kata kaikkia yleisiäkään huumeita

Tutkimuksesta puuttuvat esimerkiksi kannabis, Subutexin vaikuttava aine buprenorfiini ja erinäiset rauhoittavat lääkkeet, joita käytetään verrattain yleisesti huumausaineina. Näiden mittaamiseen liittyy THL:n mukaan metodologisia haasteita.

THL:ssä arvioidaan, ettei näidenkään huumeiden käytössä todennäköisesti ole ainakaan merkittävää laskua.

– Ei ole syytä olettaa, että niissä trendit olisivat hyvin erilaisia kuin näissä aineissa, jotka ovat tutkimuksen piirissä, kertoo johtava asiantuntija Teemu Gunnar THL:stä.

Huumeiden käytön yleisyyttä mitataan myös muilla menetelmillä, mukana lukien kyselytutkimukset. Gunnar arvioikin, että kannabiksen käytön yleisyydestä saadaan kyselytutkimuksin kohtuullisen hyviä tuloksia, verrattuna niin sanottuihin kovempiin huumeisiin.

