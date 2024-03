Helena Petäistön kolumni: Ukrainasta repesi Macronille ja Scholzille ennennäkemätön mutta kauan pedattu kuilu

Euroopassa on sota. Silloin jos koskaan kaikkien demokraattisten maiden pitäisi löytää talvisodan henki – se, joka Suomessa löytyi, vaikka takana oli karmea sisällissota.

Saksan parlamentin ulkoasiainvaliokunnan entinen puheenjohtaja Norbert Röttgen on todennut, ettei hän ole koskaan koko poliittisen uransa aikana nähnyt kaksikon välejä yhtä kehnoina.

Puutarhatonttu ja kukonpoika

Julkinen salaisuus on, etteivät Scholz ja Macron tule henkilökohtaisesti toimeen keskenään. Heillä on yhtä paljon yhteistä kuin saman pihan puutarhatontulla ja siellä tepastelevalla kukonpojalla. Toinen on hiljainen ja varovainen hissukka, joka jököttää hievahtamatta paikallaan, ja toinen taas höyheniään pörhistelevä, esiintymistä rakastava taitava kiekuja.