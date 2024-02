Stubb nauratti yleisöä turvallisuuskokouksessa – kiirehti selittelemään juontajan puheita

Juontajana toiminut Benedikt Franke aloitti keskustelun onnittelemalla Alexander Stubbia siitä, että hänet on juuri valittu Suomen presidentiksi. Heti perään juontaja kiitti Stubbia siitä, että hän on ollut "yksi niistä presidenteistä, jotka osallistuvat konferenssiin kaikkina kolmena päivänä".

– Minulla on kaikki maailman aika käytössäni, Stubb sanoi ja sai yleisön nauramaan.

Kolme pointtia mainittu

Paneelikeskustelun aiheena oli tulevaisuudennäkymät geopoliittisissa kysymyksissä. Stubb piti puheenvuoron, jossa häneltä kuultiin jo tavaramerkiksi muodostunut lausahdus "kolmesta pointista", jolla Stubbilla on tapana listata keskeisiä asioita.

Stubbin mukaan ihmiskunnalla on tapana tehdä kolme ajatteluvirhettä: yksi on menneisyyden ylirationalisointi, toinen on nykyisyyden ylidramatisointi ja kolmas tulevaisuuden aliarviointi.