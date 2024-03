MTV tapasi useita ukrainalaisjohtajia – nämä olivat heidän viestinsä Suomelle: "Olette meille esikuva"

MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Niko Nurminen on tavannut viime viikkoina useita merkittäviä ukrainalaisia henkilöitä. Venäjän hyökkäyksen kohteena olevalla maalla on vahvoja viestejä Suomen ja muiden länsimaiden suuntaan tämänhetkisestä tilanteesta. MTV Uutiset koosti Nurmisen haastatteluita kokonaisuudeksi.

Ukrainan sisäministeri: Ukraina hyväksymässä kansalaisilleen mahdollisuuden kaksoiskansalaisuuteen

/All Over Press

/All Over Press

Ukrainan sisäministeri Ihor Klymenko kertoi helmikuussa MTV Uutisille, että Ukraina on hyväksymässä kansalaisilleen mahdollisuuden kaksoiskansalaisuuteen. Tämän myötä Suomeen asettuneille kymmenille tuhansille ukrainalaisille on tulossa mahdollisuus olla sekä Suomen että Ukrainan kansalaisia.

– Meillä on Ukrainan sisäministeriön ja Suomen sisäministeriön kanssa tietysti paljon keskusteltavaa, onhan meillä kummallakin samankaltaiset rajat Venäjän kanssa, Klymenko toteaa.

– Tietysti meidän on myös keskusteltava yhteistoiminnasta järjestäytyneen rikollisuuden ja laittoman asekaupan kitkemiseksi. Me Ukrainassa teemme kaikkemme, että laittomia aseita ei kuljetettaisi Suomeen tai muualle EU-alueelle.

Ukrainan oikeusasiamies: "Venäjä erotettava YK:sta"

Oikeusasiamies Dmytro Lubinets on tyytymätön myös kansainvälisten järjestöjen omaan saamattomuuteen, erityisesti Ukrainan raportoimien yli 19 000 Venäjälle kaapatun lapsen takia. Tähän mennessä takaisin on saatu 529 lasta.

Niko Nurminen tapasi oikeusasiamiehen Ukrainan Harkovassa, josta osa kaapatuista on kotoisin. Katso reportaasi videolta.

Julija Tymoshenko: Suomi on Ukrainalle esikuva

Tymoshenkon mukaan nykyinen täysimittainen sota on suora seuraus kansainvälisen yhteisön lepsuilusta Venäjän vallattua Krimin ja Ukrainan itäosia Donbasissa vuonna 2014.

Ainoa Venäjän sotavimmaa patoava tekijä on Tymoshenkon mielestä Nato.

– Suomi on meille esikuva. Me haluamme edetä Nato-jäsenyyteen samalla tavalla kuin te, ilman vuosikymmeniä kestäviä jäsenyysneuvotteluja sotilasliiton kanssa. Me haluamme päästä pikavauhtia Natoon.