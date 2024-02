Helena Petäistön kolumni: Herääkö Eurooppa puun ja kuoren välistä liian myöhään? Peli voi olla pian menetetty

Ylimääräisen Ukraina-huippukokouksen maanantai-iltana koolle kutsunut Ranskan presidentti Emmanuel Macron paukutti Pariisissa viimeinkin samaa kieltä kuin Pohjois- ja Itä-Euroopan maat: Venäjä ei saa voittaa sotaa! Ukrainaa on tuettava niin kauan ja niin paljon kuin se tarvitsee! Venäjä ei ole uhka ainoastaan Ukrainalle, vaan koko Euroopalle! Hänen mukaansa kokouksessa vallitsi täysi yksimielisyys Ukrainan tuen vahvistamisesta ja Euroopan puolustuksen rakentamisesta.

Italian lisäksi Ranskalla on valtava valtionvelka ja vyönkiristyksen paikka, ja kaiken kukkuraksi populistiset ääripuolueet ovat hengittämässä vaarallisesti vallanpitäjien niskaan.

Mutta ihan viime viikkoina Eurooppa on saanut sellaisia potkuja persuksiin, että ne ovat tuntuneet myös maanosan etelä- ja länsikolkilla.

Ukrainan Avdijivkan kaupungin puolustus murtui, Venäjän mahdollisesti käyttämistä kemiallisista aseista on näkynyt merkkejä, Aleksei Navalnyi kidutettiin kuoliaaksi hirveissä oloissa, ja Donald Trump uhkasi ääneen poistaa Naton viidennen artiklan suojan tietyiltä EU-mailta antaen samalla ymmärtää, että Vladimir Putin saa tehdä mitä lystää niiden maiden kanssa, jotka eivät pidä maanpuolustukseen liittyviä sitoumuksiaan.

Kaiken kukkuraksi Trumpin mahdollinen voitto alkaa uhkaavasti häämöttää. Aikaikkuna kaventuu, ja Euroopalle peli voi olla menetetty runsaan puolen vuoden kuluttua. Yhdestoista hetki toimia on nyt!

"Eurooppa ei murru"

Élysée-palatsin estradilta Macron julisti Ranskan antavan Ukrainalle aseapua kolmen miljardin euron edestä vuonna 2024, kun tähän asti Ranska on kitsastellut aseavun kanssa.

Heti sen perään alkoi Macron organisoida huippukokousta Pariisiin vahvistamaan EU-maiden yhtenäisyyttä Ukrainan taakse ja näyttämään Putinille, että Eurooppa on entistä yhtenäisempi ja päättäväisempi. Hän onnistui polkaisemaan huipputapaamisen kokoon viikossa – aivan kuin edeltäjänsä Nicolas Sarkozy eurokriisin kriittisinä hetkinä.

Ukrainaan myös sotilaita?

Macron otti Élysée-palatsissa esille kaikki mahdolliset vaihtoehdot Ukrainan auttamiseksi ja näki aiheelliseksi ottaa mukaan myös Ficon arvosteleman joukkojen lähettämisen. Kaikki tiesivät, että ammusten lähettäminen Ukrainalle on se kriittinen asia, jota se kokoukselta eniten odotti.

Ranskalaisten politologien ja sotilasasiantuntijoiden arviot myöhään iltaan venyneen kokouksen jälkeen antoivat ymmärtää, ettei Macronin viittaus tarkoita sitä, että kukaan haluaisi lähettää sotilaita taistelemaan Venäjää vastaan, vaan heillä olisi tekemistä lukuisissa muissa tehtävissä kuten miinanraivauksessa, logistiikassa ynnä muussa niin, että ukrainalaisjoukot vapautettaisiin kaikesta siitä eturintamalle, jossa miehistä on huutava pula.

Huippukokouksen nopeaa koolle kutsuakin selvemmin Macronin mielenmuutosta osoittaa kuitenkin se, että Ranska on nyt tehnyt täyskäännöksen eikä ei enää vastusta sitä, että ammuksia hankitaan Euroopan ulkopuolelta.

Niinistölle lämmin vastaanotto

Eurooppa puun ja kuoren välissä

Illan tunnelmaa ei yhtään keventänyt presidentti Zelenskyin epätoivoinen videotervehdys, josta ilmeni, että Euroopan lupaamasta miljoonasta ammuksesta vain 300 000 on toimitettu, ja että Euroopan osuus aseavusta on vain 30 prosenttia.

Näiden lukujen valossa Trumpin voitto Yhdysvalloissa on pahin painajainen.

– Vastaukseni on ei. Oli vaalitulos mikä hyvänsä, meidän ei pidä sitä odottaa. Se on tämän illan kokouksen syy. Siksi meidän on panostettava nykyistä enemmän ja jatkettava rahoituksen nostamista!