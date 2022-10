Helena Petäistön kolumni: Energiakriisi ja sota ovat ajaneet EU:n voimakaksikon poikkeuksellisen huonoihin väleihin – niiden korjaaminen olisi paras tapa näyttää Putinille pitkää nenää

Euroopalla ei ole varaa näyttää eripuraisuuttaan

Kun energiahinnan suitsemisesta oli kiistelty kokouksessa tuloksetta 11 tuntia ja toisiaan nokittaneet Saksan liittokansleri Olaf Scholz ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron olivat molemmat valmiita palaamaan kotiin ilman minkäänlaista sovun elettä, iski Draghi aamuyöstä nyrkkiä pöytään antaen koko seurueen ymmärtää, että nyt on aika ottaa järki käteen, ettei näin vaarallisina aikoina Euroopalla ole varaa näyttää avoimesti eripuraisuuttaan, vaan unionin yhtenäinen julkisivu on pidettävä koossa poistuttaessa Brysselistä.

Silloin se saattoi välillä ärsyttää, mutta pakko on ollut kuitenkin todeta. että vaikka Saksa ja Ranska eivät enää varsinkaan laajentuneessa unionissa voi kahdestaan määrätä asioita, on niiden keskenään löytämä kompromissi kuitenkin välttämätön ehto sille, että sopu lopulta löytyy kaikkien jäsenmaiden kesken.

Yhteen sitova Elysée-sopimus

Kompromissien löytämiseen tarvitaan arvostusta

Mutta nyt Elysée-palatsissa on huomattu, että jos Merkeliltä ei löytynyt paljon Eurooppa-henkisyyttä, niin hänen hyvä huumorintajunsa oli avuksi vaikeissakin tilanteissa. Macron saattaa olla halutessaan ärsyttävä, mutta niin kuulemma Scholzkin. Saksalaisen Der Spiegel -lehden näistä kahdesta käyttämä ilmaisu on ”omaan napaansa tuijottavien liitto”.

Syyttelyä puolin ja toisin

Toisaalta on lähes koomista, että nyt Saksaa syytetään liiasta tuhlailusta, kun sitä on aina syytetty liiasta kitsaudesta euroalueella. Melkein vitsikästä on sekin, että energiapulassaan Saksa on nyt moittinut Ranskaa ydinvoimaloiden huonosta hoidosta, kun Saksalle ei nyt riitä ydinenergialla tuotettua sähköä Ranskasta voimaloiden huoltojen ja korroosio-ongelmien takia.