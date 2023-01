Helena Petäistön kolumni: Saksan ja Ranskan suhteet saavuttivat aallonpohjan – Ukrainan sota syvensi kuilua entisestään

Euroopan voimakaksikon keskinäiset välit ovat pahasti tulehtuneet, ja Ukrainan sota on ollut omiaan vain syventämään kuilua.

Saksan ja Ranskan 60-vuotinen ystävyys ja yhteistyö, jonka pohjalle nykyinen Euroopan unioni on rakennettu, on tuntenut pari kultakautta, mutta myös pitkiä suvantovaiheita.

Kyse on kahdesta niin täysin erilaisesta mentaliteetista, tavoista ja poliittisesta kulttuurista, että usein vain sodan jälkeen liittokansleri Konrad Adenauerin ja presidentti Charles de Gaullen solmima ja marmoriin hakattu Élysée-sopimus on pitänyt epämukavaa suhdetta koossa.

Vanhojen verivihollisten välisten kultakausien aikana on Euroopan yhdentyminen nytkähtänyt aina eteenpäin, kun taas suvantovaiheiden aikana mikään asia ei ole edennyt, ellei joku akuutti kriisi ole pakottanut reagoimaan. Selvänäköinen Charles de Gaulle totesikin aikoinaan, että sopimukset ovat kuin nuoret tytöt ja ruusut; molemmat kuihtuvat ajan saatossa.

Eurooppa-henkeä ei löytynyt enää kummaltakaan puolelta. Vasta Macronin valtakaudella on EU:n edistäminen noussut taas vahvasti framille, mutta yksin ei kumpikaan maa kykene viemään asioita eteenpäin.

Saksan ja Ranskan yhteistyötä kaivataan

Nyt tilanne on jumissa pahemmin kuin ehkä koskaan ennen, vaikka juuri nyt jos koskaan kansainvälinen tilanne vaatisi Saksalta ja Ranskalta erityisen vahvaa ja ponnekasta yhteistyötä.

Taustalla on kuitenkin paljonkin syitä maiden ajautumiseen näin pahasti erilleen alkaen päämiesten yhteensopimattomasta henkilökemiasta ja siitä, etteivät mahtivaltiot ole enää tasaväkisiä.

Totta kai Ranska on EU:n toiseksi suurin talousmahti ja sellaisena pysyy, mutta tämän hetken luvut puhuvat ikävästi puolestaan. Vielä vuonna 2009 Saksan ja Ranskan bruttokansantuote asukasta kohti oli sama 29 000 euroa vuodessa, kun se on tällä hetkellä Saksassa 6000 euroa korkeampi kuin Ranskassa.

Sama pätee maiden velkaantumiseen. Vuonna 2008 Saksan valtionvelka oli 66 prosenttia bruttokansantuotteesta ja Ranskan vastaavasti 68 prosenttia. Nyt Saksan valtionvelka on 69 prosenttia bruttokansantuotteesta, mutta Ranskan on revennyt 113 prosenttiin.

Ranskan taloudellinen uskottavuus on kärsinyt niin paljon, että se on ollut Saksalle hyvä syy olla lähtemättä edistämään Eurooppaa Ranskan ideoiden pohjalta, kun suurta innostusta ei siihen ole löytynyt enää muutenkaan. Kaukana ovat siis liittokansleri Helmut Kohlin, suuren eurooppalaisen, ajat.

Ja ne ajat, jolloin Saksa ja Ranska toivat aina EU:n huippukokouspöytään yhteisen paimenkirjeensä. Se saattoi ärsyttää monia, mutta sen pohjalta mentiin aina eteenpäin pienin, mutta vakain askelin. Sillä vaikka Saksa ja Ranska eivät voi kahdestaan päättää asioista, kahden riitapukarin keskenään löytämä kompromissi on useimmiten hyvä pohja muidenkin maiden mukaantulolle.

Tällä hetkellä yhdessä edistettäviä asioita kahden mahtimaan kesken ei löydy edes tuon 20 prosentin vertaa. Ukrainan sota on vain pahentanut erimielisyyttä ja kiristänyt maiden välisiä suhteita.

Ranska taas suuttui siitä, kun Saksa lähti Kiinaan yksin eikä yhdessä ensimmäisenä EU-maana koronapandemian aikana. Pahinta on se, että Saksa ja Ranska ovat nykyään eri linjoilla kaikista keskeisistä asioista: sekä energia- että puolustuspolitiikasta, Ukrainasta, EU:n kehittämisestä sekä suhtautumisesta Yhdysvaltoihin ja Kiinaan.

Siinä missä Ranska satsaa yhä ydinvoimaan, Saksa on palannut hiilivoimaloihin. Siinä, missä Ranska peräänkuuluttaa Euroopan strategista riippumattomuutta, Saksa jatkaa tietoisesti riippuvuuttaan Kiinasta.

Saako Ranska taloutensa kuntoon?

Ranskan visio, strateginen itsenäisyys ainakin Euroopan tasolla ja niin pitkälle kuin mahdollista myös kansallisella tasolla, on ainoa oikea tie tässä maailmantilanteessa, mutta Ranskan oma uskottavuus on vaakalaudalla niin kauan kuin sen talous on rakennettu liian suurella velkarahoituksella.