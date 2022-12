Heidät me menetimme – nämä tunnetut ihmiset menehtyivät vuonna 2022

Kotimaiset

Vesa-Matti Loiri

ATTE KAJOVA/All Over Press

ATTE KAJOVA/All Over Press

Jussi Hakulinen

Antti Litja

All Over Press

All Over Press

Jaakko Kuusisto

Jarno Kuusinen / All Over Press

Jarno Kuusinen / All Over Press

Jarkko Sipilä

Sipilä oli myös kirjailija, ja hänen rikosromaaninsa ilmestyi 1996. Hän ehti julkaista eläessään 21 dekkaria, joissa kaikissa on päähenkilönä rikoskomisario Takamäki. 22. teos oli jo pitkälle valmis. Kirjoja on kiitelty poliisin työn todenmukaisesta ja asiantuntevasta kuvauksesta.

Janne Heiskanen

The Rasmus -yhtyeen alkuperäinen rumpali Janne Heiskanen menehtyi lokakuussa 43-vuotiaana . Heiskanen menehtyi Thaimaassa. Hän vaikutti The Rasmus -yhtyeen rumpalina vuosina 1994-1999.

/All Over Press

/All Over Press

Katso videolta: The Rasmus -yhtyeen alkuperäinen rumpali Janne Heiskanen on kuollut 43-vuotiaana

Ulkomaiset

Kuningatar Elisabet

Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Robbie Coltrane

Taylor Hawkins

Copyright © 2022 BACKGRID, Inc./All Over Press

Copyright © 2022 BACKGRID, Inc./All Over Press

Anne Heche

/All Over Press

/All Over Press

Angela Lansbury

/ All Over Press

/ All Over Press

Stephen "tWitch" Boss

Aaron Carter

/All Over Press

/All Over Press

Coolio

Gangsta's Paradise -klassikkokappaleesta erityisesti tunnettu yhdysvaltalaisräppäri Coolio eli Artis Leon Ivey Jr. menehtyi 28. syyskuuta 59-vuotiaana . Artisti oli ollut vierailemassa ystävänsä luona, joka löysi vessaan lähteneen ystävänsä elottoman oloisena. Häntä yritettiin elvyttää 45 minuutin ajan . Coolion kuolinsyyn on epäilty olleen sydänkohtaus.

/All Over Press

/All Over Press

Olivia Newton-John

Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Ivana Trump

All Over Press

All Over Press

Andy Fletcher

Meat Loaf

Yhdysvaltalainen näyttelijä-laulaja Marvin "Meat Loaf" Aday kuoli 20. tammikuuta . 74-vuotiaana menehtynyt taiteilija julkaisi uransa aikana 12 albumia sekä näytteli muun muassa Eddietä The Rocky Horror Picture Show -elokuvassa.

Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Ray Liotta

Copyright © 2022 BACKGRID, Inc./All Over Press

Copyright © 2022 BACKGRID, Inc./All Over Press

Mihail Gorbatshov

Kotimaassa Venäjällä Gorbatshovia on vieroksuttu, jopa vihattu, mutta lännessä taas arvostettu. Moni venäläinen on pitänyt Gorbatshovia syypäänä Neuvostoliiton hajoamiseen. Lännessä hänen ansiokseen on luettu aseriisunnan eteneminen, kylmän sodan päättyminen ja sosialistimaiden vapautuminen ilman mainittavaa verenvuodatusta.