Vesa-Matti Loirin taide-esineitä myydään huutokaupassa

– Huutokauppa sisältää mielenkiintoisia esineitä Vesa-Matti Loirin uran varrelta. Värikäs ja ilmeikäs sekatekniikkatyö on näyttävä osoitus Loirin kyvyistä kuvataiteilijana, ja hänen kultalevyistään maininnan ansaitsee esimerkiksi Sydämeeni joulun teen, joka on Suomen kaikkien aikojen myydyin joululevy. Huutokaupasta löytyy myös Loirinuotiolla -keskusteluohjelman (2015) vieraskirja, johon on merkitty muun muassa presidentti Sauli Niinistön osallistuminen, sivustolla kerrotaan.