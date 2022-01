Näyttelijä-laulaja Meat Loaf on kuollut

Yhdysvaltalainen näyttelijä-muusikko Meat Loaf, oikealta nimeltään Michael Lee Aday, on menehtynyt 74-vuotiaana, kertoo Deadline . Taiteilija julkaisi uransa aikana 12 albumia sekä näytteli muun muassa Eddietä The Rocky Horror Picture Show -elokuvassa.

– Me tiedämme kuinka paljon hän merkitsi monille ja kuinka me todella arvostamme kaikkea rakkautta ja tukea, kun jatkamme tässä inspiroivan artistin ja kauniin miehen menetyksen ajassa, artistin perhe toteaa kuolinuutisesta julkaistussa tiedotteessa.

Meat Loafin albumi Bat Out of Hell on Yhdysvaltojen historian 35 kaikkien aikojen myydyimmän levyn joukossa. Levyä on myyty noin 14 miljoonaa kappaletta. Yhteensä Meat Loafin albumeja on myyty maailmanlaajuisesti yli 100 miljoonaa kappaletta.