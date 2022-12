Ellen DeGeneresin ohjelmasta tunnettu dj Stephen "tWitch" Boss on kuollut 40-vuotiaana

Boss julistettiin kuolleeksi aamupäivällä 13. joulukuuta Los Angelesin Encinon esikaupunkialueella. Hänen kuolinsyykseen on vahvistettu itsemurha Los Angelesin piirikunnan lääketieteellisen tutkijan mukaan. Tutkimukset Bossin kuolemasta on päätetty, ja raportti hänen kuolemastaan on julkaistu ​​14. joulukuuta.

Boss sijoittui toiseksi So You Think You Can Dance -ohjelmassa vuonna 2008, ja siitä hänen maineensa lähti nousuun. Myöhemmin hän toimi tanssikilpailun tuomarina. DeGeneres nosti hänet keskusteluohjelmansa dj:ksi vuonna 2014. Boss toimi myös sarjan vastaavana tuottajana ja työskenteli ohjelmassa, kunnes se tänä vuonna lopetettiin.