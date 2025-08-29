Tuuttimörkönä tunnettu rap-artisti Aaro Teikari on kuollut

Tuuttimörkö (oikealta nimeltään Aaro Teikari on suomalainen rap-artisti, -tuottaja ja DJ.
Tuuttimörkö, oikealta nimeltään Aaro Teikari, kuvassa Provinssissa Seinäjoella vuonna 2017.
Tuuttimörkö ja Ex Tuuttiz -nimillä musiikkia tehnyt rap-artisti Aaro Teikari on kuollut, kertoo Helsingin Sanomat.

Tiedon Aaro Teikarin kuolemasta vahvistaa HS:lle Teikarin yhteistyökumppani.

Teikari syntyi vuonna 1988 Kirkkonummella.

Monsp Records julkaisi Tuuttimörön ensimmäisen sooloalbumin On totta tammikuussa 2013. Se nousi Suomen virallisen albumilistan sijalle kolme.

Tuuttimörkö esittää myös elektronista musiikkia nimellä Aaro DiCosta muun muassa MadMaxMattel-yhtyeessä. 

Vuonna 2016 ilmestynyt Kromihammas nousi julkaisuviikollaan Suomen albumilistan kärkisijalle. 

Uusin albumi, Venlafaxin Cowboy, julkaistiin tämän vuoden maaliskuussa.

