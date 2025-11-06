Salo teki tunnettuja rooleja muun muassa Aki Kaurismäen elokuvissa.
Näyttelijä Elina Salo (oik. Maisala) on kuollut 89-vuotiaana. Tiedon Salon kuolemasta vahvistaa Ylelle näyttelijän tytär.
Kuolinsyy ei ole Ylen mukaan tiedossa.
Salo näytteli pitkän uransa aikana muun muassa Komisario Palmu -elokuvissa ja kuului Aki Kaurismäen sekä Risto Jarvan luottonäyttelijöihin.
Salo palkittiin urallaan neljällä Jussi-palkinnolla, minkä lisäksi hän sai vuonna 2012 Betoni-Jussin elämäntyöstä.
Jussi-palkitut roolinsa Salo teki elokuvissa Runoilija ja muusa (1979), Tulitikkutehtaan tyttö (1991), Kauas pilvet karkaavat (1997) ja Le Havre (2011).
Salon ensimmäinen elokuvarooli oli vuoden 1956 Tyttö tuli taloon -elokuvassa. Kaksi viimeisintä elokuvarooliaan Salo teki Kaurismäen elokuvissa, Cannes-palkitussa Mies vailla menneisyyttä -elokuvassa ja Le Havressa.
Yhteensä elokuva- ja tv-rooleja Salolle kertyi 90. Monet muistavat hänet Pikku myyn äänenä tv-sarjasta Muumilaakson tarinoita (1990–1992).
Näyttelemisen ohella Salo tunnetaan lastenlauluistaan.
Vuonna 1936 Sipoossa syntynyt Salo oli naimisissa Pertti Maisalan kanssa vuodesta 1963 vuoteen 1973. Avioliitossa syntyi yksi tytär vuonna 1964.
Ranskassa paljon asunut Salo sai vuonna 1996 taitelijaeläkkeen.