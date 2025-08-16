Katri Helenan elämään on mahtunut menestyksen lisäksi suuria tragedioita – sai edesmenneeltä puolisoltaan tärkeän neuvon

Katri Helenan reilut 60 vuotta kestänyt ura päättyy viikonloppuna Helsingin Olympiastadionille. Iskelmälegendan elämänpolulle on mahtunut sekä menestystä että menetyksiä, rakkautta ja rutkasti musiikkia.

Iskelmälegenda Katri Helena päättää yli 60 vuotta kestäneen uransa Helsingin Olympiastadionille lauantaina 16. elokuuta, päivä ennen 80-vuotissyntymäpäiväänsä. Viimeinen ilta -nimeä kantavan konsertin on kerrottu olevan samalla Katri Helenan viimeinen julkinen esiintyminen.

Katri Helena otti ensimmäisen kerran osaa laulukilpailuun ollessaan vasta 12-vuotias. Tuolloin hän karkasi salaa esiintymään Toivo Kärjelle. Laulaminen oli nuoren tytön unelma.

Katri Helenan ensimmäinen levytys Poikien kuvat julkaistiin vuonna 1963, kun laulaja oli noin 18-vuotias. Samana vuonna hän nousi ensimmäisen kerran lavalle Joensuussa, ja tuon esiintymisen jälkeen laulamisesta tuli hänelle ammatti.

Vuotta myöhemmin päivänvalon näki Katri Helenan Puhelinlangat laulaa -kappale, jolla laulaja teki läpimurtonsa ja joka on edelleen yksi hänen tunnetuimmista ja rakastetuimmista hiteistään.

Katri Helena teki läpimurtonsa Puhelinlangat laulaa -kappaleellaan.Katri Helenan kotisivut

Tänä päivänä iskelmälegenda on äänittänyt liki 500 laulua, julkaissut 52 albumia ja kokoelmaa ja myynyt lähes 2 miljoonaa äänitettä. Levyt ovat myyneet kultaa, platinaa ja tuplaplatinaa. Hänen tunnetuimpia kappaleitaan ovat muun muassa Anna mulle tähtitaivas, Vasten auringon siltaa, Mun sydämeni tänne jää ja Katson sineen taivaan.

Katri Helenalle on myönnetty hänen uransa aikana lukuisia palkintoja ja kunnianosoituksia, muun muassa Erikois-Emma-palkinto, Vuoden naissolistin Emma-palkinto, Maanpuolustus-mitali, Iskelmä-Finlandia-palkinto ja Suomen Leijonan ritarikunnan ProFinlandia-mitali.

Euroviisuissakin laulaja on kilpaillut, jopa kahteen kertaan. Vuonna 1979 hän edusti Suomea kappaleellaan Katson sineen taivaan ja vuonna 1993 kappaleellaan Tule luo.

Katri Helena palasi euroviisutunnelmiin alkuvuonna 2024, kun hän esiintyi Uuden Musiikin Kilpailun finaalissa./All Over Press

2000-luvulla Katri Helena, Paula Koivuniemi, Marion Rung ja Lea Laven yhdistivät voimansa Leidit lavalla -konserttikiertueella. Nelikolta julkaistiin samoihin aikoihin myös Leidit levyllä -kokoelma-albumi, jonka Hittiputki-potpuri nousi uudelleen suosioon vuonna 2022.

​Kaikkineen Katri Helenan laulajanuralle on mahtunut lukuisia ja lukuisia konsertteja sekä konserttikiertueita. Hän on kiertänyt vuosikymmenten ajan esiintymislavoja muun muassa joulukonserttien, perhekonserttien sekä 50- ja 60-vuotistaiteilijajuhlakiertueiden merkeissä.

Katri Helena julkaisi tammikuussa uransa viimeisen kappaleen Elämän tie. Elämän tie on Pekka Lehtosaaren suomennos Elton Johnin hitistä Circle of Life, joka on tuttu vuoden 1994 Leijonakuningas-elokuvasta.

Elämän tragediat

Katri Helenan elämään on mahtunut menestyksen lisäksi myös suuria menetyksiä. Hänen puolisonsa ja lastensa isä Timo Kalaoja menehtyi sairauskohtaukseen keikkamatkalla vuonna 1988.

Katri Helena kertaa Kalaojan kuolinpäivää Elina Hirvosen kirjoittamassa elämäkerrassaan Katri Helena: laulaja.

Kuolinpäivänä aviopari lähti yhdessä keikalle Keuruulle. Kalaoja soitti keikalla koskettimia.

Keikkaseurue saapui hotellille, ja ilta alkoi laulajan mukaan samalla tavalla kuin keikkaillat tavanomaisesti alkoivat. Yhtäkkiä Kalaoja asteli sisään keikkabussiin kasvot valkoisina ja pyysi soittamaan ambulanssin. Kirjassa kerrotaan tämän sanoneen, että käsiä pistelee ja ne puutuvat.

– Sekunnit tuntuivat tunneilta. Timoa sattui niin, ettei hän pystynyt puhumaan. Pyyhin hänen kasvoilleen nousevaa hikeä nenäliinalla ja silitin häntä. Yritin hengittää rauhallisesti, vaikka pelko repi sydäntäni, Katri Helena kertoo kirjassaan.

Kirjassa kerrotaan, että ensihoitajat nostivat Kalaojan paareille auton takaosaan ja antoivat sähkösokkeja. Ambulanssi lähti kohti sairaalaa. Laulaja kertoo jonkun sanoneen, että sydän pysähtyi. Kalaoja vietiin ensiapuun ja tälle annettiin lisää sähkösokkeja.

Katri Helena kertoo kirjassaan, että istui sairaalan käytävällä ja rukoili puolisonsa puolesta. Lopulta ovi avautui ja lääkäri kertoi suru-uutiset.

Laulajan mukaan hän ja Kalaoja olivat jutelleet kuolemasta päivää ennen kuin tämä menehtyi.

– "Jos mä kuolen", Timo sanoi keskustelun lomassa, "muista, että menet uusiin naimisiin ja otat lapsille hyvän isän. Elämän pitää jatkua."

Vuonna 2009 Katri Helena kohtasi jälleen tragedian, kun hänen ja hänen edesmenneen puolisonsa poika Juha Kalaoja menehtyi sairauskohtaukseen 33-vuotiaana.

Nykyinen parisuhde

Katri Helena on seurustellut jo vuosien ajan puolisonsa ja managerinsa Tommi Liimataisen kanssa.

Laulaja kertoi elämäkerrassaan, että kaikki alkoi Liimataisen aloitteesta, kun tämä otti Katri Helenaan yhteyttä vuonna 2008 ja pyysi tätä laulamaan tv-ohjelmaan The Vinyls -bändin kanssa. Laulaja oli vastannut kieltävästi, mutta Liimatainen oli jatkanut taivuttelua.

Katri Helena ja Tommi Liimatainen itsenäisyyspäivän vastaanotolla vuonna 2023.

Puhelu jatkui ja Liimatainen oli kysynyt, konsertoiko Katri Helena lähiaikoina Turussa. Laulaja kertoi tulevasta joulukonsertistaan Martinkirkossa ja Liimatainen lupautui tulemaan paikalle.

Liimataiselle oli varattu paikka konsertin eturivistä.

– Kun konsertti oli reilun tunnin kuluttua ohi, ihmiset nousivat kirkon penkistä ja taputtivat seisaaltaan. Etupenkissä istuva pitkätukkainen mies nousi hänkin, astui hiukset liehuen eteeni ja halasi minua. Hän oli todella pitkä. Halaus oli luja, lämmin ja vahva. Halaus kirkon alttarilla kesti pitkään, ja sen aikana jokin järähti, Katri Helena muistelee kirjassaan.

Konsertin jälkeen laulaja lähti ajamaan silloisen managerinsa kanssa kohti Helsinkiä. Matkan aikana hänen puhelimeensa kilahti viesti Liimataiselta. Tämä kiitti Katri Helenaa konsertista. Pian Liimatainen myös soitti.

Puhelussa Katri Helena oli tiedustellut Liimataiselta, yrittääkö tämä iskeä häntä. Liimatainen oli vastannut, että ehkä vähän. Tuolloin laulaja oli muistuttanut miestä yli kolmenkymmenen vuoden ikäerosta.

– No ei tässä oo passeja kateltu, Liimatainen oli vastannut.

Kaksikko alkoi puhua päivittäin pitkiä puheluita. Katri Helena kuvailee kirjassa sitä, kuinka hän lopulta rakastui Liimataiseen.

– Rakastuimme älyttömästi. Siinä ei ollut mitään tolkkua. Se oli ihmeellistä. Se oli ihanaa. Olin 63-vuotias ja kokenut vaikka mitä. Yhtäkkiä rakastuin niin, että koko maailmani leimusi.

Pari piilotteli suhdettaan pitkään sekä medialta että Katri Helenan äidiltä.

– Piilossa pysyminen sujui helposti ja ilman suuria kommervenkkejä. Emme käyneet yhdessä kaupassa. Parkkeerasimme autot kauas toistemme kodeista. Kun juorulehdessä oli meistä ensimmäinen juttu, teimme naapurieni kanssa sopimuksen, että Tommi saa parkkeerata autonsa heidän pihalleen, Katri Helena kertoo kirjassaan.

Tommi Liimatainen ja Katri Helena vuonna 2013.

Laulaja kertoi Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa vuonna 2023, että hänen nyttemmin edesmenneen äitinsä oli vaikeaa hyväksyä hänen ja Liimataisen suhdetta suuren ikäeron vuoksi.

– Minä sanoin äidille monta kertaa, että kuule, sinulla on sinun elämäsi ja minulla on minun elämäni. Me elämme tässä hyvin lähellä, mutta meidän on molempien tehtävä omat päätöksemme. Me emme voi tehdä toisten päätöksiä omassa elämässämme, Katri Helena kertoi tuolloin.

Laulaja kertoi äitinsä pullikoineen hieman vastaan, mutta lausuneen lopulta rauhaa peräänkuuluttavat sanat.

– Äiti sanoi, että "Aikomus paha ei kummankaan, ystävät olivat ainiaan".

Iltalehti ja Ilta-Sanomat uutisoivat noin vuosi sitten, että Katri Helena ja Liimatainen olivat muuttaneet saman katon alle.

Viimeinen ilta

Uransa Helsingin Olympiastadionilla päättävä Katri Helena kertoi keväällä MTV Uutisille, ettei mahtipontinen jäähyväiskonsertti ole koskaan ole ollut hänen haaveensa.

– Tässä ympärillä tuli niin paljon ihmisiä, jotka sanoivat, että tämä täytyy tehdä näin. Minä olin yllytyshullu ja lähdin mukaan. Hyvältä se nyt tuntuu, hän sanoi.

Laulajan mukaan hänen puolisonsa Liimatainen oli ensimmäinen henkilö, joka heitti ilmoille idean Olympiastadion-konsertista.

– Ja levy-yhtiön väki oli innolla mukana. Sitten minä uskaltauduin ajattelemaan sitä pidemmälle.

Katri Helena kertoi vastikään uransa viimeiseksi jäävässä haastattelussa, että Olympiastadion-keikkansa jälkeisenä aamuna hän aikoo viettää 80-vuotissyntymäpäiväänsä lastensa perheiden kanssa. Suunnitelmissa on syödä mansikkakakkua.

Seuraavan vuosikymmenen ajan laulajalegenda aikoo kertomansa mukaan keskittyä tyttäriinsä ja lapsenlapsiinsa. Haaveissa on käydä myös muiden artistien keikoilla sekä kesäteatterissa.

– Mutta kyllä nyt ensin varmaan pitää ihan rauhoittua ja tehdä ne kotityöt, jotka ovat jääneet vähän riipinraapin.