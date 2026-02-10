Iskelmälaulaja Annika Kontio on kuollut.

Iskelmälaulaja Annika Kontio on kuollut 57-vuoden iässä.

Syöpää sairastanut Kontio menehtyi sunnuntaina 8. helmikuuta 2026. Asiasta kertoo Tanssiin.fi.

Kontio tunnettiin pitkän linjan iskelmälaulajana. Hän voitti Laila- ja Olavi -laulukilpailun syksyllä 2021. Syksyllä 2022 hän sai ykköspalkinnon myös Iskelmätähti SM-laulukilpailusta. Lisäksi Kontiolle ovat osuneet voitot kohdalle muun muassa Somero soikoon ja Lapin Tangokuningatar -kisoista.

Siviilissä hän työskenteli lastenhoitajana.

Kontio kertoi Facebookissa joulukuussa, että hän on viettänyt hiljaiseloa saatuaan tietää sairastavansa syöpää.

– Minut leikattiin 5.11. ja perjantaina oli ensimmäinen sytostaattihoito, hän kirjoitti tuolloin.